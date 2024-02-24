Режиссер фильма «Вонка» Пол Кинг хочет снять продолжение

Давайте просто выдохнем и успокоимся, ведь между фильмом с Джином Уайлдером и нашим прошло около 50 лет. Мы можем немного подождать… Конечно, есть ряд идей, которые иногда всплывают, однако у нас пока нет определённой истории, так что посмотрим.