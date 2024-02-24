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Режиссер фильма «Вонка» Пол Кинг хочет снять продолжение

Недавно режиссёр фильма «Вонка» Пол Кинг пообщался с журналистами издания ComicBook. В ходе разговора постановщик заявил, что он вместе с Warner Bros. хотел бы снять продолжение ленты, однако никаких конкретных планов на сиквел пока нет.

Режиссер фильма «Вонка» Пол Кинг хочет снять продолжение
© Чемпионат.com

Давайте просто выдохнем и успокоимся, ведь между фильмом с Джином Уайлдером и нашим прошло около 50 лет. Мы можем немного подождать… Конечно, есть ряд идей, которые иногда всплывают, однако у нас пока нет определённой истории, так что посмотрим.

«Вонка» — это приквел романа «Чарли и шоколадная фабрика», получившего две экранизации (в 1971 году от Мэла Стюарта и в 2006-м от Тима Бёртона). Сама лента расскажет о судьбе юного Вилли Вонки до того, как он открыл свою фабрику. Режиссёром фильма выступил Пол Кинг («Приключения Паддингтона»).

Премьера ленты состоялась в ноябре 2023 года.

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