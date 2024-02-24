Фильм «Американский психопат» с Кристианом Бэйлом хотят переснять

Информатор Джефф Снайдер рассказал, что кинокомпания Lionsgate готовит ремейк культового фильма «Американский психопат» с Кристианом Бэйлом . Видимо, студия пока даже не приступила к производству проекта, поскольку какие-либо детали не раскрываются.

Сюжет рассказывает о жизни богатого 27-летнего нью-йоркского инвестиционного банкира Патрика Бейтмана, который посещает элегантные рестораны и другие элитные заведения. Однако с наступлением ночи этот хорошо одетый человек превращается в жестокого и изощрённого маньяка, который наводит ужас на весь город. Особую популярность картина обрела пару лет, когда начала расходиться на различные мемы.