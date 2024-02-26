«Форсаж» заканчивается: Вин Дизель обещает грандиозный финал

Спасибо за то, что вы стали основой этой глобальной саги, которая благодаря вам выходит далеко за пределы экранов. Финал обещает быть грандиозным — это будет не просто завершение франшизы, а семейный праздник, который мы вместе с вами создали. Надеюсь, вы будете гордиться нами!