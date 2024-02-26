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«Форсаж» заканчивается: Вин Дизель обещает грандиозный финал

Звезда фильмов серии «Форсаж» Вин Дизель сообщил в одной из своих соцсетей, что недавно встретился со сценаристами и всей командой 11-й части франшизы. По словам актёра, он испытывает огромное волнение, поскольку финал саги будет грандиозным.

«Форсаж» заканчивается: Вин Дизель обещает грандиозный финал
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Спасибо за то, что вы стали основой этой глобальной саги, которая благодаря вам выходит далеко за пределы экранов. Финал обещает быть грандиозным — это будет не просто завершение франшизы, а семейный праздник, который мы вместе с вами создали. Надеюсь, вы будете гордиться нами!

Над сюжетом 11-й части серии работают Кристина Ходсон и Орен Узил. Сценарием к «Форсажу 10» занимался Джастин Лин, который также выполнял роль продюсера. «Форсаж 11» станет прямым продолжением 10-й картины франшизы.

Премьера «Форсажа 11» запланирована на 4 апреля 2025 года.

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