Звезда «Оно» Билл Скарсгард сыграет в экранизации Bloodborne

Ещё в ноябре прошлого года авторитетный инсайдер Дэниель Рихтман рассказал, что компания Sony запустила в разработку экранизацию Bloodborne. Теперь информатор сообщил, что с большой долей вероятности главную роль в картине исполнит Билл Скарсгард (дилогия «Оно», «Джон Уик 4»).

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Что касается режиссёра, то им, по словам Рихтмана, может постановщик Адам Вингард — постановщик «Изгоя» и «Годзиллы против Конга». Сама Sony пока официально не анонсировала фильм по Bloodborne.

Фанаты Bloodborne уже на протяжении нескольких лет просят FromSoftware выпустить сиквел либо ремастер или ещё каким-то образом вновь взяться за игру. Правда, ждать выхода ленты по игре в ближайшие несколько лет точно не стоит.