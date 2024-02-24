Вышел тизер нового сериала по «Сегуну»

Уже 27 февраля на канале FX состоится премьера сериала "Сёгун" - ремейка культового телешоу 1980 года. Компания делится по таком случаю свежим тизером. У нового ролика подзаголовок Duty - "Долг".

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События сериала разворачиваются в 1600 году. Главный герой - английский моряк Блэкторн, из-за крушения попавший в Японию в разгар междоусобных войн. Оба сериала основаны на одноименном романе американского писателя Джеймса Клавелла.

В ролях: Космо Джарвис, Хироюки Санада, Анна Саваи, Таданобу Асаноу, Фуми Никайдо, Токума Нисиока, Такэхиро Хира, Синносуке Абэ и другие.

Премьера - уже 27 февраля.