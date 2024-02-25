Жизнь в кадре: исполнилось 65 лет со дня рождения режиссера Алексея Балабанова

Исполнилось 65 лет со дня рождения режиссера Алексея Балабанова. Его творчество вызывало неоднозначную реакцию. Одни восторгались фильмами, другие их ругали. Но цитаты из них знают все. Каким Балабанова вспоминают коллеги и зрители, – в материале корреспондента «МИР 24» Елены Куршук.

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Свою первую картину он снял в 26 лет в родном Свердловске. На сцене приятель Слава Бутусов, в массовке друзья и одноклассники.

«Я после работы зашел на съемочную площадку, и там кто-то другой вальсировал. Мне стало жалко Леху, я сказал, смотри как надо, на что Леха сказал, хорош там всех учить жизни, возьми да сделай», – вспоминает музыкант Евгений Горенбург.

Не играть, а снимать жизнь в кадре. Этот балабановский прием впоследствии станет его фирменным. Дипломная работа «Настя и Егор» – тоже о рок-музыкантах.

«Величие Леши Балабанова в том, что он умел как-то так организовать процесс, что вроде никто не работает, но время от времени начинает свистеть камера, и что-то останется на пленке», – рассказал рок-музыкант Егор Белкин.

Герою Сергея Бодрова альбом не достался, зато сейчас в наличии на самом видном месте. Рядом расположили пластинки с музыкальными предпочтениями самого режиссера.

Данилу Балабанов отправил в тот же магазин, где покупал пластинки сам. Тоже для достоверности. Уговорил владельца закрыть точку на один день для съемок. Денег тогда не заплатил, но обеспечил бесконечный поток посетителей.

«Мама привезла двух сыновей, одному лет 12, другому лет 10. Они фанатеют от этого фильма и говорят, мы пересматриваем. И вот постоянно это для меня удивление», –поделился директор музыкального магазина Сергей Рюмин.

Не платил Балабанов и актерам, они сами стремились оказаться в руках режиссера. Справедливости ради о своей зарплате гений тоже никогда не думал.

«Деньги он вообще не любил, сильных не любил. Считал, что деньги это не то, чтобы зло, но что-то нехорошее, которое портит мир, отношения между людьми», –рассказал продюсер Сергей Сельянов.

В последней картине «Я тоже хочу» Балабанов в первый и последний раз появляется в кадре – говорят, прощается со зрителем. По сюжету, заброшенная колокольня может забрать человека куда-то в «счастье» или оставить маяться на земле. Алексей Октябринович сыграл режиссера, которому счастья не положено.