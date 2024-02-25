Фильм  «Дагомея» о трофейных ценностях получил «Золотого медведя» Берлинале

Документальная лента «Дагомея», снятая французским режиссера Мати Диоп, удостоена «Золотого медведя» 74-го Берлинского международного кинофестиваля. Трансляция награждения велась на сайте Берлинале 24 февраля. Фильм посвящен судьбе трофейных произведений искусства. Он рассказывает об африканском государстве Дагомея, которое существовало до 1900 года, и о ценностях, которые были вывезены во Францию, пишут «Известия».

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На награждении Диоп выразила надежду на то, что однажды в вопросе вывезенных завоевателями произведений искусства наступит справедливость. «Серебряный медведь» (Гран-при жюри) достался южнокорейскому режиссеру Хон Сан Су, который снял картину «Нужды путешественника». Еще одного «Серебряного медведя» жюри присудило французу Брюно Дюмон за фильм «Империя». Лучшим режиссером на Берлинале признали Нельсона Карлоса Де Лос Сантоса Ариаса за ленту «Пепе».