Вышел тизер сериала «Первый класс»
Онлайн-кинотеатр «Иви» представил эпизод сериала «Первый класс». Юлия Хлынина, Аня Чиповская и Марина Васильева стоят на пороге испытания — соревнования мам за место в престижной школе для своих детей.
Три близкие подруги. Три разных ребенка. И всего одно место в самой престижной школе Петербурга. Что может пойти не так? Бедствующая питерская интеллигентка Таня, стремящаяся к карьерному росту провинциалка Аня, жена бизнесмена Лена — каждая из них готова на все ради обеспечения своего ребенка лучшим образованием, даже если придется пожертвовать отношениями, дружбой и собственным достоинством.
За создание сериала отвечала компания Star Media Vision. Оригинальную идею разработала и креативно реализовала Елена Любарская, сценаристами выступили Анна Соболевская и Светлана Самошина, последняя также выступила в роли режиссера-постановщика. Продюсерами проекта стали Надя Рехтер-Гарева и Филипп Брусникин.