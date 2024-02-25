Вышел тизер сериала «Первый класс»

Три близкие подруги. Три разных ребенка. И всего одно место в самой престижной школе Петербурга. Что может пойти не так? Бедствующая питерская интеллигентка Таня, стремящаяся к карьерному росту провинциалка Аня, жена бизнесмена Лена — каждая из них готова на все ради обеспечения своего ребенка лучшим образованием, даже если придется пожертвовать отношениями, дружбой и собственным достоинством.