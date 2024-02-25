Фильм «Бордерлендс» станет началом киновселенной Borderlands

Питчфорд заверил, что некоторые сюжетные линии у экранизации и игр будут пересекаться, однако если говорить в целом, то картина полностью независима. Также фильм призван расширить франшизу.

Напомним, лента расскажет о Лилит и её напарниках, которые сражаются с инопланетными созданиями и ищут некую пропавшую девушку. На своём пути им предстоит столкнуться со множеством космических противников и опасных созданий, чтобы спасти человека, который может владеть ключом к невообразимой силе.