Вышел новый трейлер спин-оффа «Ходячих мертвецов»

Канал IGN опубликовал новый трейлер спин-оффа «Ходячих мертвецов» с подзаголовком «Те, кто выжил». К сожалению, ролик содержит не так уж много новых кадров — ряд сцен повторяет самый первый трейлер.

Лайки под трейлером шли вровень с дизлайками, что вообще-то довольно плохой знак. Хотя некоторые комментарии позитивны, большинство пользователей принимают новый сериал «Ходячих мертвецов» прохладно или откровенно отрицательно. Многие отмечают вторичность, плохое качество спецэффектов и общую усталость от серии.