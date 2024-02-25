В России снимут сериал по книге Бутиной «Тюремный дневник»

"Сейчас я соавтор сценария вместе с Игорем Копыловым, мы работаем над сериалом "Тюремный дневник". Я надеюсь, что к концу этого года - началу следующего мы уже сможем представить нашему зрителю полноценный фильм", - сказала Бутина.

"Буквально на днях я была на встрече со всей съемочной группой: есть уже второй режиссер, есть директор по костюмам, реквизиту. Для меня это новая очень вещь, это художественный сериал, и сейчас все будет сосредоточено на том, чтобы показать историю, которая случилась", - добавила Бутина.

Заключение Бутиной в США

15 июля 2018 года Бутину задержали в Вашингтоне и предъявили обвинение по двум пунктам. По версии следствия, россиянка вела на территории США деятельность в пользу иностранного государства, не имея статуса иностранного агента, который должен быть зарегистрирован министерством юстиции. По совокупности предъявленных обвинений ей грозило до 15 лет лишения свободы. 26 апреля 2019 года ее приговорили к 1,5 года заключения. В своем последнем слове она заявила, что приехала в США с целью помочь в деле налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном. Бутина подчеркивала, что не знала о необходимости регистрироваться в качестве иностранного агента, и принесла извинения за действия, которые были расценены в США как нарушение законодательства.