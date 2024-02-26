ТНТ перезапустит шоу «Наша Russia»

В эфир телеканала ТНТ вернется шоу "Наша Russia". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального продюсера телеканала Аркадия Водахова.

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В каком именно формате будет выходить передача, Водахов не уточнил. Не известно также, какие из персонажей останутся в шоу после перезапуска.

Стоит отметить, что в декабре минувшего года "Ведомости" сообщили о появлении совместного шоу Сергея Светлакова и Михаила Галустяна.

Однако до сих пор не объявлено, является ли это анонсированное совместное шоу тем самым продолжением программы "Наша Russia". Сейчас свое шоу есть у Михаила Галустяна, оно называется "Галустян +".

Напомним, "Наша Russia" выходила в эфир с 2006 по 2011 годы. Некоторые сюжетные линии шоу вызывали серьезные споры. Так, в сериях про незадачливых строителей Равшана и Джамшута движение "Таджикские трудовые мигранты" увидело признаки ксенофобии и потребовало их снять с эфира.