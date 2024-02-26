Ещё летом прошлого года стало известно, что следующей работой режиссёра «Барби» Греты Гервиг станет экранизация «Хроник Нарнии». Недавно постановщица дала интервью журналу Time, во время которого раскрыла новые детали ленты.

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По словам Гервиг, новые «Хроники Нарнии» будут масштабнее и смелее оригинальных фильмов. Правда, не уточняется, что конкретно имела в виду режиссёр. Съёмочный процесс должен стартовать в этом году.

«Хроники Нарнии» рассказывают о четверых подростках (Питере, Сьюзен, Эдмунде и Люси), которые неожиданно попадают в волшебный мир Нарнии, где животные умеют разговаривать, магия уже давно никого не удивляет, а добро постоянно борется со злом.