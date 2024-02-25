Джеймс Ганн поможет снять комикс «Лига Юрского периода» про супергероев-динозавров

Информатор Джефф Снайдер заявил , что DC Studios собирается снять мультфильм по мотивам комикса «Лига Юрского периода» про супергероев-динозавров. По словам инсайдера, продюсером проекта выступит Джеймс Ганн , а сценаристом — Брайан Линч ( «Миньоны» ).

Комикс был выпущен в 2022 году. Он рассказывает историю из параллельной вселенной, в которой живые существа из эры мезозоя мутируют в настоящих супергероев и злодеев. Авторами серии выступили Дэниел Уоррен Джонсон и Хуан Гедеон.