Сын писателя Фрэнка Герберта высказал свое мнение о фильме «Дюна 2» Дени Вильнева

Я посмотрел фильм на закрытом студийном показе, и мне приятно видеть, что история моего отца рассказана с таким трепетом. Если объединить две части, то получится, безусловно, лучшая киноинтерпретация классического романа Фрэнка Герберта «Дюна» из всех.