Сын писателя Фрэнка Герберта высказал свое мнение о фильме «Дюна 2» Дени Вильнева
Старший сын Фрэнка Герберта по имени Брайан заявил, что посмотрел вторую часть «Дюны» Дени Вильнева. Потомок легендарного автора остался в восторге от блокбастера, назвав его лучшей адаптацией книги его отца.
Я посмотрел фильм на закрытом студийном показе, и мне приятно видеть, что история моего отца рассказана с таким трепетом. Если объединить две части, то получится, безусловно, лучшая киноинтерпретация классического романа Фрэнка Герберта «Дюна» из всех.
Критикам лента тоже понравилась, а некоторые вовсе назвали фильм «шедевром» , который превзошел первую часть. Судя по всему, просмотр обязателен для всех любителей научной фантастики. Фильм «Дюна: Часть вторая» покажут в российских кинотеатрах 7 марта — через неделю после мировой премьеры.