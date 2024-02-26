Фильм «Лед 3» снова возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Картина "Лед-3" режиссера Юрия Хмельницкого стала лидером проката в РФ и странах СНГ, собрав 462,5 рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 22 по 25 февраля.

В заключительной части франшизы "Лед"девочка Надя выросла и стала фигуристкой. Теперь она мечтает о "Кубке льда", как когда-то мечтала ее мама. Отец героини Саша Горин возражает против спортивной карьеры дочери, поскольку оберегает ее от любых трудностей. На тайной тренировке Надя знакомится с молодым хоккеистом из Москвы, в которого влюбляется. Главные роли в фильме исполнили молодые актеры Анна Савранская и Степан Белозеров. Александр Петров и Мария Аронова вернулись к ролям хоккеиста Саши Горина и тренера по фигурному катанию Ирины Шаталиной.