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Фильм «Лед 3» снова возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Картина "Лед-3" режиссера Юрия Хмельницкого стала лидером проката в РФ и странах СНГ, собрав 462,5 рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 22 по 25 февраля.

Фильм «Лед 3» снова возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
© Кадр из фильма

В заключительной части франшизы "Лед"девочка Надя выросла и стала фигуристкой. Теперь она мечтает о "Кубке льда", как когда-то мечтала ее мама. Отец героини Саша Горин возражает против спортивной карьеры дочери, поскольку оберегает ее от любых трудностей. На тайной тренировке Надя знакомится с молодым хоккеистом из Москвы, в которого влюбляется. Главные роли в фильме исполнили молодые актеры Анна Савранская и Степан Белозеров. Александр Петров и Мария Аронова вернулись к ролям хоккеиста Саши Горина и тренера по фигурному катанию Ирины Шаталиной.

На втором месте - фэнтезийная драма "Мастер и Маргарита" режиссера Михаила Локшина, собравшая 191,5 млн рублей. Действие картины происходит в Москве 1930-х годов. Известный писатель оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а коллеги избегают общества писателя. Вскоре автор знакомится с Маргаритой, которая становится его музой, и он берется за новый роман. Его новый герой - загадочный Воланд, роль которого в фильме сыграл немецкий актер Аугуст Диль. Роли Мастера и Маргариты в фильме исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Коровьева в картине сыграл Юрий Колокольников, Азазелло воплотил на экране Алексей Розин, Полина Ауг исполнила роль вампирши Геллы, а кота Бегемота озвучил Юра Борисов. В библейской части картины Понтия Пилата сыграл датский актер Клас Банг, а Иешуа - нидерландский актер Аарон Водовоз. Также в фильме снялись Марат Башаров, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Игорь Верник и другие. Работа над картиной Михаила Локшина растянулась на пять лет, бюджет "Мастера и Маргариты" составил 1,2 млрд рублей. Как говорят создатели, новый фильм не является прямой экранизацией романа.

На третьем месте - фильм режиссера Александра Гурьянова "Командир", собравший за выходные 94 млн рублей. Картина рассказывает о мальчике из глухой уральской деревни, который вырос без отца в многодетной семье, сумел не только пережить трудности военного детства и послевоенной разрухи, но и стать у истоков создания антитеррористического подразделения "Группа "А", которое в дальнейшем станет известно как "Группа "Альфа". 1 декабря 1988 года, в городе Орджоникидзе (Владикавказ) террористы захватывают в заложники 32 ребенка, учительницу и водителя. Благодаря слаженной работе "Группы "А" и других структур под руководством Геннадия Зайцева все заложники были освобождены, а террористы арестованы. Главные роли в фильме исполнили Кирилл Зайцев, Александр Жуков, Артем Ткаченко, Валерий Баринов, Сергей Маховиков, Нелли Пшенная, Владимир Зайцев, Борис Каморзин, Вадим Андреев, Сослан Фидаров.

Фильмы и сериалы
Альфа
Лёд
ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
Степан Белозеров
Геннадий Зайцев
Полина Ауг
Алексей Розин
Нелли Пшенная
Аугуст Диль
Юрий Хмельницкий
Александр Гурьянов
Кирилл Зайцев
Михаил Локшин
Вадим Андреев
Сослан Фидаров
Владимир Зайцев
Артем Ткаченко
Борис Каморзин
Сергей Маховиков
Марат Башаров
Леонид Ярмольник
Мария Аронова
Валерий Баринов
Алексей Гуськов
Юлия Снигирь
Евгений Цыганов
Александр Яценко
Юрий Колокольников
Игорь Верник
Александр Жуков