Стивену Спилбергу понравился сериал «Медведь»

Гостем свежего выпуска шоу Джимми Киммела стал Эбон Мосс-Бакрак — звезда сериала «Медведь». Актёр рассказал, что они со Стивеном Спилбергом обсуждали шоу.

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По словам актёра, режиссёр оценил проект. Более того, он даже заставил Эбона проголодаться. Судя по всему, из-за того, что сериал вертится вокруг кухни и приготовления еды.

Правда, он даже сказал мне, что сериал заставил его проголодаться. Он ему очень понравился!