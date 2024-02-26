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Стивену Спилбергу понравился сериал «Медведь»

Гостем свежего выпуска шоу Джимми Киммела стал Эбон Мосс-Бакрак — звезда сериала «Медведь». Актёр рассказал, что они со Стивеном Спилбергом обсуждали шоу.

Стивену Спилбергу понравился сериал «Медведь»
© Чемпионат.com

По словам актёра, режиссёр оценил проект. Более того, он даже заставил Эбона проголодаться. Судя по всему, из-за того, что сериал вертится вокруг кухни и приготовления еды.

Правда, он даже сказал мне, что сериал заставил его проголодаться. Он ему очень понравился!

Сериал «Медведь» рассказывает про повара Кармена Берзатто, который после смерти брата получает в наследство его небольшую закусочную. Кармен мечтает превратить это заведение в настоящий ресторан, а помогают ему в этом друзья.

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