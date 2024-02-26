О подвиге героев подполья Таганрога в годы Великой Отечественной войны снимут сериал

В Ростовской области снимут сериал о молодежной организации, действовавшей в Великую Отечественную войну во времена оккупации Таганрога против немецко-фашистских захватчиков, сообщили ТАСС пресс-службе Газпром-медиа холдинга. Совместный проект компании с "Триикс медиа" выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Premier.

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"Газпром-медиа холдинг совместно с кинокомпанией "Триикс медиа" приступает к съемкам сериала под названием "Таганрог. Сопротивление", посвященного героям таганрогского подполья", - сказали в пресс-службе.

Картина создается в рамках проекта "Без срока давности" и будет состоять из восьми серий.

"Для нас это дань памяти героизму и мужеству нашего народа и возможность рассказать как можно большей аудитории и молодежи о страшных преступлениях немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Знать историю своей страны и чтить подвиги людей с непобедимой силой духа особенно важно для новых поколений, которые будут создавать будущее России", - отметил гендиректор Газпром-медиа холдинга Александр Жаров.

В холдинге подчеркнули, что при работе над сценарием особое внимание уделялось данным из рассекреченных архивных документов, в которых раскрывались планы нацистской Германии по осуществлению геноцида в отношении народов СССР. Поддержка в их изучении оказывалась со стороны представителей региональных молодежных и поисковых движений.

Организация съемок

Как заявили в Газпром-медиа холдинге, активное содействие в съемках окажут администрации Ростовской области, Ростова-на-Дону, Таганрога, а также руководство музеев и клубов исторической реконструкции. При создании картины будут использоваться образцы вооружения, техники, форма и предметы быта времен войны.

В пресс-службе кинокомпании "Триикс медиа" ТАСС уточнили, что к съемкам массовых сцен планируется привлечь жителей региона, артистов театров Ростовской области.

"В традициях нашей кинокомпании, как это уже было, к примеру, в Красноярском крае, приглашать на проекты проживающих в регионе людей", - сказали там, отметив, что постановкой картины также будет заниматься уроженец Ростовской области - режиссер Армен Назикян.