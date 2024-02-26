Начинающие московские продюсеры пройдут интенсив по основами кинопроизводства

В Москве начался прием заявок на участие в бесплатном акселераторе по продюсированию полнометражных художественных фильмов. Курс рассчитан на профессиональные команды, которые уже работают над созданием картины и планируют запустить ее в производство, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

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Присоединиться к программе «Профессия — продюсер» могут как сотрудники столичных компаний и индивидуальные предприниматели (ИП), так и самозанятые москвичи. Регистрация открыта до 15 марта на странице кинолаборатории.

«Жюри определит 15 перспективных проектов и пригласит на курс их продюсеров, режиссеров и сценаристов. Командам предстоит пройти три тематических модуля, посвященных разработке идеи фильма, съемкам и подготовке ленты к выходу в прокат. Обучение продлится 10 месяцев. Участники разберут весь процесс кинопроизводства — от написания сценария до монтажа отснятого материала. В этом им помогут наставники из числа профессионалов индустрии», — рассказала Наталья Сергунина.

Среди них режиссеры Клим Шипенко и Евгений Григорьев, кинопродюсеры Игорь Толстунов и Лика Бланк, сценарист Роман Кантор.

Занятия будут проводить на площадке Дома культуры «ГЭС-2». Первый модуль курса — «Девелопмент» — стартует 1 апреля. Преподаватели расскажут, что необходимо для написания хорошего сценария, как набрать команду и какие юридические нюансы нужно учесть при заключении договоров со съемочной группой.

В июле участники приступят к второму блоку — «Производству». Здесь основной упор сделают на навыках ведения переговоров и взаимодействия с другими компаниями в рамках совместной работы над проектами.

Третий этап — «Пост-продакшн и выпуск фильма» — запланирован на декабрь. В ходе него наставники поделятся секретами того, как из отснятого материала собрать качественный продукт. Эксперты расскажут о монтаже, озвучке, создании спецэффектов и титров. Финальным шагом станет подготовка стратегии выпуска картины на экраны и привлечения зрителей.

После завершения обучения участники презентуют свои проекты ведущим представителям индустрии — продюсерам, дистрибьютерам и руководителям онлайн-кинотеатров. У каждого из выпускников будет на руках сформированный пакет продукта, готовый к поиску финансирования и запуску в производство.

Кроме того, в ходе курса слушателей познакомят с существующей и строящейся в Москве инфраструктурой для создания фильмов. В частности, они посетят киностудию «Мосфильм» и кинокластер «МЕТМАШ».

Сегодня в столице уделяется значительное внимание развитию киноотрасли. Ежегодно здесь снимают около 260 фильмов — больше 90 процентов всех отечественных проектов. В прошлом году Москву признали городом кино, отметив Российской национальной премией в сфере креативных индустрий (Russian Creative Awards).