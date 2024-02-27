Стартовали съемки седьмого сезона сериала «Аббатство Даунтон»

«Аббатство Даунтон» вновь выйдет на большие экраны.

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Спустя восемь лет после выхода финального эпизода «Аббатства Даунтон», появились сообщения о подготовке к седьмому сезону этой знаменитой драмы. Слухи гласят, что актеры и съемочная группа заключили договоры о конфиденциальности, а съемочный процесс уже стартовал, передает boda.

Информация от инсайдеров указывает на то, что производство проекта осуществляется в поместье Хайклер, куда также присоединились новые лица в актерском составе. После окончания предыдущих сезонов его поклонники успели оценить два полнометражных фильма: «Аббатство Даунтон» 2019 года, демонстрирующего визит королевской пары, и «Аббатство Даунтон: Новая эра» 2022 года, рассказывающего о приезде кинокоманды в поместье и его приключениях во Франции.

Кажется, что коммерческий успех этих кинопроектов, суммарно собравших 287,4 миллиона долларов в мировом прокате, повлиял на решение возобновить сериал. Несмотря на предыдущие утверждения Джулиана Феллоуза, создателя сериала, о прощании с «Аббатством Даунтон», теперь он воздерживается от категоричных заявлений о завершении проекта.