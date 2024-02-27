Онлайн-кинотеатр Kion 1 марта покажет премьеру детектива "Черное солнце", главные роли в котором исполнили Максим Стоянов, Юрий Чурсин и Виктория Корлякова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе платформы.

© Кадр из сериала «Черное солнце»

"1 марта в онлайн-кинотеатре Kion состоится премьера остросюжетного детектива телеканала НТВ "Черное солнце" - истории о том, как двое следователей, совершенно разных по мировоззрению и характерам, вынуждены объединиться для работы над одним преступлением, произошедшим в Выборге у финской границы", - рассказали в пресс-службе.

Режиссером выступила Анна Носатова, для которой этот проект стали сериальным дебютом.

По сюжету оперуполномоченный капитан Евгений Чагин (Максим Стоянов) отправляется в лес под Выборгом, где, по заявлению девушки Габи (Виктория Корлякова), обратившейся в полицию, пропала ее сестра. На месте поисков Чагин обнаруживает остатки костра, и на следующий день узнает, что Габи тоже исчезла. Вместе с тем в городе появляется новый следователь - Игорь Жук (Юрий Чурсин). Между Жуком и Чагиным зарождается конфликт, выливающийся в увольнение Чагина из полиции. Однако вскоре в том же лесу находят труп без головы и кистей рук, и мужчинам приходится объединиться, чтобы поймать убийцу.

"Отдельного внимания заслуживает актер Максим Стоянов, за верность проекту в целом и роли, которую он с блеском исполнил, и в подтверждение тому получил приз за лучшую мужскую роль на фестивале "Пилот". А пробовался он на эту роль до утверждения, к слову сказать, в течение полугода, упорно доказывая свою состоятельность в ней", - привели в пресс-службе словам генерального продюсера сериала Владислава Сыча.

Сам Стоянов также отметил, что в ходе подготовки к роли ездил в отдел полиции к знакомым, чтобы прочувствовать реальность профессии.