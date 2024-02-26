Документальный сериал «Хлеб» расскажет о влиянии этого продукта на геополитику

В Сети состоится премьера документального сериала "Хлеб" режиссера Юрия Однопозова. В четырех сериях авторы изучают феномен хлеба в мировой и российской истории, науке и экономике, геополитике и рассуждают о роли этого продукта в повседневной жизни человека и его влиянии на здоровье.

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Без хлеба у нас бы не было бы ни науки, ни культуры, ни искусства, ни бизнеса, говорится в синопсисе. В России находится самая большая коллекция семян, отечественные ученые изобрели лучшие сорта пшеницы и написали труды по исследованию почв, совершив прорыв в борьбе с мировым неурожаем и голодом. В фильме авторы разбираются в том, как употребление хлеба сказывается на здоровье, сколько на самом деле должна стоить буханка хорошего хлеба. Рассказывают о великих ученых прошлого и о том, какие открытия сейчас совершают наши соотечественники.

Российская империя, а затем Советский Союз были мировыми лидерами в производстве зерновых, и сейчас страна возвращает себе утраченные позиции, восстанавливая то, что было разрушено в 90-е. ""Хлеб" - это документальное исследование о главном национальном продукте от древности до наших дней", - говорят авторы.

Первая серия называется "Хлеб. Жернова геополитики". Ее тема - войны за зерно: от древнего Египта до современности, включая историю зерновой сделки.

Вторая серия "Хлеб. Жернова здоровья" представляет собой круглый стол с участием главных фигур современного хлебопечения. Зачем нужны пищевые волокна? Какая мука самая полезная? Где пекут хлеб-антистресс? Дрожжи или закваска? Ну и, разумеется, все, что зрители хотели знать о глютене.

Третья серия "Жернова науки" анонсируется так:

"Гений Докучаева и сталинский план преобразования природы. Благодарные эфиопы и Николай Вавилов. Хлеб в открытом космосе. Лучшие мобильные приложения для агрономов. Российские трактора против американских. Что такое тритикале?"