Джереми Аллен Уайт рассказал об идеальном финале для своего героя в сериале «Медведь»

Я летел в Чикаго, и в самолёте мне подбросили маленькую записку на салфетке. Там было написано: «Я надеюсь, что у Карми будет счастливый конец». Я думаю, это всё, на что я действительно надеюсь. Что он научится немного лучше понимать себя и ценить то, что у него есть, а затем обретёт покой. Я надеюсь, что те, кто смотрит сериал и наслаждается им, чувствуют себя менее одинокими. Мне кажется, что большая часть шоу посвящена обретению семьи и той связи, которую мы все всегда ищем.