«Я тебя никогда не оставлю». О чем фильм «Свет»

На прошлой неделе в кинотеатрах зажегся "Свет". В прокат вышла пронзительная драма о сотруднице социальной службы, которая отдает всю себя, чтобы принести немного света в жизнь других. "Свет" — это вторая полнометражная картина режиссера Антона Коломееца, соавтора сценария сериала "Чики", и его первый фестивальный успех. В 2023 году фильм завоевал главный приз и награду за лучший актерский ансамбль на кинофестивале в Выборге. О том, почему история самой обычной женщины превращается в личную для зрителя и как в фокусе кино все больше оказываются люди социальных профессий, — в материале ТАСС.

© Кадр из фильма «Свет»

Женщина в теплом пуховике и вязаной шапке идет по заснеженным улицам одного из северных городов. Это Татьяна Сергеевна, главная героиня фильма "Свет" в исполнении Елены Яковлевой. В жизни Татьяны Сергеевны вроде бы нет места драме: она любимая жена, любимая и любящая мать, а вся ее жизнь — забота о других. Буквально. Уже много лет Татьяна Сергеевна работает в социальной службе. Папки, списки, собрания, адреса, чай и печенье, которые надо разложить по коробкам. Вместе с коллегами, такими же обычными занятыми женщинами с мужьями, детьми и ужинами под шум телевизора, она приходит к своим подопечным старичкам приготовить еду, принести лекарства и помочь по дому. Татьяне Сергеевне на днях исполнится 60 лет, юбилей — еще одна забота на ее панели задач.

"Красивая дата. Сколько всего уже позади и столько интересного еще впереди", — говорит пожилая подопечная Ава, которую героиня навещает несколько раз в неделю.

О том, что впереди, можно догадаться по окружающему героиню настоящему: папки, списки, собрания, адреса, чай, печенье и ужин с мужем под вечерний выпуск новостей. Жить для других, как на автомате, — вроде бы ничего нового. То, что осталось позади, Татьяну Сергеевну беспокоит. Возможно, как и любого другого человека, готовящегося соотнести себя с цифрой, из-за которой накануне мысли чуть тревожнее. Все становится бессмысленным. Куда же уходит этот свет?

Он пробивается в почти бесшовных монтажных склейках тусклой зимней реальности и летнего 1975 года. Здесь нет жертвенной и кроткой Татьяны Сергеевны, есть импульсивная максималистка Таня. А еще Марина — Танина противоположность и, как следствие, лучшая подруга. Они только окончили школу, впереди вступительные в институт, но до них — вечерние дискотеки с мальчишками, купания в речке и обещания никогда друг друга не оставлять. В 1975-м Таня еще не знает, чего хочет, школу окончила с тройками (это ее вытянула отличница Марина), но мечтает учиться на журфаке, чтобы потом в красивых туфлях ходить на интервью. Когда у Марины случается первая любовь, у Тани случается первое в жизни предательство. Подружеское "навсегда" раскалывается, и в 16 лет это ощущается катастрофой. Имя Марина теперь созвучно с первой травмой юности. Она-то действительно теперь никогда не оставит.

По словам режиссера, сюжет "Света" вырос из явившегося ему когда-то образа. Коломеец представил, как взрослая женщина рассеянно смотрит вдаль, откуда на нее глядит девушка. И женщина, и девушка — настоящее и прошлое одного и того же человека. Посмотреть на параллель двух времен в контексте жизни одной героини постановщику показалось интересным. Канву для образа протагонистки режиссер частично позаимствовал из биографии своей мамы. Важная составляющая образа Татьяны Сергеевны — это профессия, которая стала делом ее жизни.

"Свет" поражает объемностью образов, а также умением режиссера создать ускользающую ощутимость происходящего на экране. Вот любимый сын огрызается на родителей, потому что те не подвергают сомнению ничего, что слышат в телевизоре. Вот истерика провалившей вступительные абитуриентки, которую каждый когда-то случайно наблюдал, выбегая из приемной комиссии. А драма двух лучших подруг с третьим лишним в sweet 16 если не была пережита на собственном опыте, то как минимум разворачивалась под окнами дома. И все это не без сильной актерской работы, в центре которой — женщины.

Наивная, местами комичная и почему-то кажущаяся такой знакомой и родной Татьяна Сергеевна, пожалуй, одна из лучших за последнее время киноролей Елены Яковлевой. Юную Таню исполнила Дарья Коныжева, которой удалось не просто сыграть главную героиню в юношестве, но и перекинуть мостик к самой Яковлевой. Роль Марины исполнила Милана Владыкина, а большинство из второстепенных ролей — точно подобранные Коломеецем актрисы из его родного новосибирского театра "Красный факел".

Социальный подтекст

Можно сказать, что "Свет" стал еще одним проектом, затрагивающим тренд на кино с социальным воздействием. Согласно прошлогоднему исследованию центра социального проектирования "Платформа" при поддержке "Национальной медиагруппы", чаще всего зрители ожидают увидеть на экранах то, что значимо для них в повседневной жизни. Так, у молодого поколения наиболее выражен запрос на борьбу с насилием в семье, со стереотипами, а также на обучение взаимодействию с людьми с особенностями здоровья. Неслучайно среди успешных проектов 2023 года — сериал "Плейлист волонтера" о поиске пропавших без вести и психологическая драма "Здоровый человек". В фильме Петра Тодоровского главный герой в исполнении Никиты Ефремова, став свидетелем трагедии, связывает свою жизнь с волонтерскими организациями и помогает детям в хосписе. Несколькими годами ранее сериал "Чики" затрагивал проблемы насилия в отношении женщин, а "Нулевой пациент" вновь сделал обсуждаемой в стране тему ВИЧ-инфекции.

"Наше кино очень быстро развивается и затрагивает все новые и новые темы. И нельзя уже, как раньше, сказать, что сейчас снимают фильмы только про полицейских и бандитов. Все чаще и чаще возникают герои с другими, более выпуклыми и сложными проблемами. И это не какие-то супергерои в костюмах, а обычные люди, которые живут среди нас. Это люди социальных профессий, которые изо дня в день совершают свой маленький подвиг, порой даже невидимый обычным людям или уже ставший нормой, но он как никогда важен, и без него невозможна наша жизнь", — отметил в беседе с ТАСС главный редактор профильного портала "Кино-театр.ру", продюсер Жан Просянов.

По его словам, обращение к маленькому человеку как к герою стало мировым трендом, который в том числе активно развивают братья Дарденн, снимающие фильмы о простых житейских проблемах и болях с героями обычных профессий. Не все представляют, что такое профессия пожарного, — фильм Алексея Нужного "Огонь" как раз об этом. В российском кино стали популярны герои-учителя, преподаватели и тренеры.

"Это и давний "Географ глобус пропил", и так полюбившиеся зрителям "Трудные подростки", что уже вышел пятый сезон проекта, это и "Дылды" с Павлом Деревянко, и "Физрук" с Дмитрием Нагиевым, и "Крутая перемена" с Никитой Ефремовым. В марте выйдет сериал "Ректор" о молодом ученом, который пытается изобрести лекарство от страха и параллельно вынужден при этом возглавить институт. И таких проектов еще очень много", — добавил Просянов.

Отдельно эксперт выделил российские проекты про психологов — "Триггер", "Псих", "Осьминог". Режиссер последнего Алексей Степанов в свою очередь связывает это с тем, что в меняющейся реальности люди все больше хотят помочь друг другу. Отсюда сюжеты про психологов, волонтеров и социальных работников.

"Мне кажется, действительно эти сферы развиваются. За счет этого авторы больше встречают таких людей в жизни и все больше хотят про них говорить. Что касается психолога, я убежден, что это новый герой нашего времени. Это связано с тем, что в обществе появилась установка на то, что психологические проблемы надо решать со специалистом. Именно этот человек стал авторитетом, за которым как минимум хочется наблюдать", — сказал Степанов ТАСС.

Сам режиссер "Света" вопрос смещения фокуса на новых маленьких героев и людей социальных профессий в кино оставил на изучение киноведам.