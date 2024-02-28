Сериал «Молодежка», 7-й сезон: дата выхода и все, что известно о продолжении

Один из заметных трендов последних лет — возвращение на экраны популярных телепроектов нулевых и десятых. В 2023 году зрители уже увидели продолжение «Папиных дочек» и новую главу из жизни семейства Букиных. Анонсировано и возвращение другого хита — сериала «Не родись красивой». Еще один громкий камбэк, которого стоит ждать в 2024 году — новый сезон сериала «Молодежка», выходившего на телеканале СТС с 2013 по 2019 год. «Лента.ру» рассказывает, когда состоится премьера 7-го сезона хоккейной мелодрамы, что известно о сюжете новой «Молодежки» и какие актеры вернутся к своим ролям в продолжении сериала.

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Основная информация

Дата выхода

О том, что сериал «Молодежка» получит новый сезон, стало известно в ноябре 2023 года — планы телеканала СТС на грядущий год раскрыли его руководители.

Продюсер «Молодежки» Федор Бондарчук отметил, что фанаты шоу ждали продолжения с 2019 года (тогда вышла последняя серия оригинального сериала) — они присылали письма с просьбой возродить проект.

«И теперь, спустя 10 лет с момента выхода первого сезона, мы рады объявить камбэк», — обрадовал поклонников спортивной драмы Бондарчук.

К работе над продолжением вернулся режиссер первых шести сезонов Андрей Головков, к нему присоединился Андрей Силкин, до этого работавший над сериалами «Плакса» и «Тетя Марта». Разработкой сценария вновь занялись Леонид Купридо, Александр Булынко и Сергей Олехник.

Название 7-го сезона стало известно 24 ноября 2023 года, когда в официальном сообществе СТС во «ВКонтакте» появилась фотография с обложкой сценария новой «Молодежки».

7-й сезон хоккейной мелодрамы будет называться «Молодежка. Студенты»

Съемки продолжения стартовали в январе 2024 года. Ожидается, что в зимнее время съемочная команда будет работать над интерьерными сценами — съемки на льду начнутся весной 2024-го. Параллельно со съемками актеры будут оттачивать спортивные навыки под руководством профессиональных хоккеистов.

Точная дата премьеры 7-го сезона «Молодежки» пока не известна. Ожидается, что проект выйдет в эфир в конце 2024 года

Новый сезон сериала будет состоять из 16 эпизодов. Хронометраж серий пока не уточняется.

Сюжет

Создатели сериала говорят о 7-м сезоне не как о продолжении истории или перезапуске, а как о камбэке проекта. В центре сюжета окажутся как новые, так и знакомые фанатам оригинальной «Молодежки» герои.

В сериале «Молодежка. Студенты» события развернутся вокруг новой молодежной хоккейной команды — на смену «Медведям» придут «Акулы»

По сюжету, команда «Акулы Политеха», играющая в Студенческой хоккейной лиге, находится на грани расформирования. В вуз приходит Вадим Казанцев (Владимир Зайцев), который собирается сделать «Акул» лучшей командой лиги — это должно поднять институт в рейтинге учебных заведений.

На место тренера команды Зайцев приглашает Андрея Кисляка (Влад Канопка), который раньше играл за «Медведей». Чтобы Кисляк смог добиться результатов, ему придется сильно измениться — найти общий язык с молодыми спортсменами может быть крайне непросто.

Режиссер сериала «Молодежка. Студенты» Андрей Головков рассказал, что общая стилистика шоу останется неизменной — создатели нового сезона постараются сохранить настроение, которое так полюбилось фанатам оригинальной «Молодежки».

Однако в новом сезоне будет одно существенное отличие — если раньше герои сериала профессионально играли в хоккей, то в этот раз зрители увидят историю студентов одного института.

Будет больше интересных линий и историй в университете, общежитии, в кругу друзей и родителей. Такой взрывной молодежный коктейль Андрей Головков режиссер сериала «Молодежка. Студенты»

О чем был оригинальный сериал «Молодежка»

Первый сезон «Молодежки» вышел на экраны в 2013 году — за последующие шесть лет зрители увидели 260 серий (6 сезонов), которые рассказывали о пути хоккейного клуба «Медведи». Новый тренер команды Сергей Макеев (Денис Никифоров) должен был собрать сплоченный коллектив из отдельных игроков, научить молодых спортсменов работать слаженно и уважать друг друга. В 2017 году состоялась премьера сериала «Молодежка. Взрослая жизнь», в котором повзрослевшие герои играли за команду «Бурые медведи».

Параллельно с успехами и неудачами на льду у каждого молодого хоккеиста активно развивалась личная жизнь — спортсмены знакомились с девушками, влюблялись и расставались. К финалу сериала многие любовные линии завершились свадьбами: всего за шесть сезонов их было сыграно девять.

777 поцелуев показали на экране за шесть сезонов «Молодежки»

У сериала большое число наград: например, в 2014 году шоу получило народную премию «Жорж» как лучший российский сериал года, а в 2017 году удостоилось премии «ТЭФИ» в аналогичной номинации.

Финальный эпизод шестого сезона вышел 14 февраля 2019 года. Осенью 2023 года зрители увидели специальный выпуск «Молодежка 10 лет спустя», приуроченный к десятилетнему юбилею с момента выхода первой серии — в феврале 2024 года видео набрало более двух миллионов просмотров.

Актерский состав

Помимо абсолютно новых персонажей, в шоу вернутся и герои, давно знакомые поклонникам сериала.

Влад Канопка — Андрей Кисляк (Кислый). Бывший игрок хоккейного клуба «Медведи» и новый тренер «Акул Политеха». Актер рассказал, что тренерская работа Кисляка будет во многом напоминать стиль Сергея Макеева (тренера «Медведей» в исполнении Дениса Никифорова). Иногда Кисляк даже будет говорить репликами своего наставника — таким образом авторы новой «Молодежки» выражают дань уважения герою Никифорова.

Владимир Зайцев — Вадим Казанцев. Спортивный директор ХК «Медведи» из оригинального сериала.

Игорь Огурцов

Николай Добрынин — Николай Бакин, отец Сени.

Иван Мулин — Антон Антипов

Макар Запорожский

Иван Жвакин Александр Костров Какие актеры из оригинальной «Молодежки» появятся в 7-м сезоне

Однако большинство персонажей 7-го сезона «Молодежки» — новые герои, еще не знакомые зрителям. По словам продюсера сериала Дмитрия Табарчука, они жизнерадостные и азартные, совмещают спортивные занятия с учебой и насыщенной личной жизнью. Пока неизвестны ни имена новых героев, ни то, чем конкретно они будут заниматься.

Какие еще актеры сыграют в сериале «Молодежка. Студенты»