Сериал «Молодежка», 7-й сезон: дата выхода и все, что известно о продолжении

Один из заметных трендов последних лет — возвращение на экраны популярных телепроектов нулевых и десятых. В 2023 году зрители уже увидели продолжение «Папиных дочек» и новую главу из жизни семейства Букиных. Анонсировано и возвращение другого хита — сериала «Не родись красивой». Еще один громкий камбэк, которого стоит ждать в 2024 году — новый сезон сериала «Молодежка», выходившего на телеканале СТС с 2013 по 2019 год. «Лента.ру» рассказывает, когда состоится премьера 7-го сезона хоккейной мелодрамы, что известно о сюжете новой «Молодежки» и какие актеры вернутся к своим ролям в продолжении сериала.
Основная информация
- Название: «Молодежка. Студенты»
- Режиссеры: Андрей Головков и Андрей Силкин
- Дата выхода: 2024 год
- Жанр: спортивная мелодрама
- Количество серий: 16
- Где смотреть: СТС
- В главных ролях: Влад Канопка, Владимир Зайцев, Николай Добрынин и другие
Дата выхода
О том, что сериал «Молодежка» получит новый сезон, стало известно в ноябре 2023 года — планы телеканала СТС на грядущий год раскрыли его руководители.
Продюсер «Молодежки» Федор Бондарчук отметил, что фанаты шоу ждали продолжения с 2019 года (тогда вышла последняя серия оригинального сериала) — они присылали письма с просьбой возродить проект.
«И теперь, спустя 10 лет с момента выхода первого сезона, мы рады объявить камбэк», — обрадовал поклонников спортивной драмы Бондарчук.
К работе над продолжением вернулся режиссер первых шести сезонов Андрей Головков, к нему присоединился Андрей Силкин, до этого работавший над сериалами «Плакса» и «Тетя Марта». Разработкой сценария вновь занялись Леонид Купридо, Александр Булынко и Сергей Олехник.
Название 7-го сезона стало известно 24 ноября 2023 года, когда в официальном сообществе СТС во «ВКонтакте» появилась фотография с обложкой сценария новой «Молодежки».
7-й сезон хоккейной мелодрамы будет называться «Молодежка. Студенты»
Съемки продолжения стартовали в январе 2024 года. Ожидается, что в зимнее время съемочная команда будет работать над интерьерными сценами — съемки на льду начнутся весной 2024-го. Параллельно со съемками актеры будут оттачивать спортивные навыки под руководством профессиональных хоккеистов.
Точная дата премьеры 7-го сезона «Молодежки» пока не известна. Ожидается, что проект выйдет в эфир в конце 2024 года
Новый сезон сериала будет состоять из 16 эпизодов. Хронометраж серий пока не уточняется.
Сюжет
Создатели сериала говорят о 7-м сезоне не как о продолжении истории или перезапуске, а как о камбэке проекта. В центре сюжета окажутся как новые, так и знакомые фанатам оригинальной «Молодежки» герои.
В сериале «Молодежка. Студенты» события развернутся вокруг новой молодежной хоккейной команды — на смену «Медведям» придут «Акулы»
По сюжету, команда «Акулы Политеха», играющая в Студенческой хоккейной лиге, находится на грани расформирования. В вуз приходит Вадим Казанцев (Владимир Зайцев), который собирается сделать «Акул» лучшей командой лиги — это должно поднять институт в рейтинге учебных заведений.
На место тренера команды Зайцев приглашает Андрея Кисляка (Влад Канопка), который раньше играл за «Медведей». Чтобы Кисляк смог добиться результатов, ему придется сильно измениться — найти общий язык с молодыми спортсменами может быть крайне непросто.
Режиссер сериала «Молодежка. Студенты» Андрей Головков рассказал, что общая стилистика шоу останется неизменной — создатели нового сезона постараются сохранить настроение, которое так полюбилось фанатам оригинальной «Молодежки».
Однако в новом сезоне будет одно существенное отличие — если раньше герои сериала профессионально играли в хоккей, то в этот раз зрители увидят историю студентов одного института.
Будет больше интересных линий и историй в университете, общежитии, в кругу друзей и родителей. Такой взрывной молодежный коктейль Андрей Головков режиссер сериала «Молодежка. Студенты»
О чем был оригинальный сериал «Молодежка»
Первый сезон «Молодежки» вышел на экраны в 2013 году — за последующие шесть лет зрители увидели 260 серий (6 сезонов), которые рассказывали о пути хоккейного клуба «Медведи». Новый тренер команды Сергей Макеев (Денис Никифоров) должен был собрать сплоченный коллектив из отдельных игроков, научить молодых спортсменов работать слаженно и уважать друг друга. В 2017 году состоялась премьера сериала «Молодежка. Взрослая жизнь», в котором повзрослевшие герои играли за команду «Бурые медведи».
Параллельно с успехами и неудачами на льду у каждого молодого хоккеиста активно развивалась личная жизнь — спортсмены знакомились с девушками, влюблялись и расставались. К финалу сериала многие любовные линии завершились свадьбами: всего за шесть сезонов их было сыграно девять.
777 поцелуев показали на экране за шесть сезонов «Молодежки»
У сериала большое число наград: например, в 2014 году шоу получило народную премию «Жорж» как лучший российский сериал года, а в 2017 году удостоилось премии «ТЭФИ» в аналогичной номинации.
Финальный эпизод шестого сезона вышел 14 февраля 2019 года. Осенью 2023 года зрители увидели специальный выпуск «Молодежка 10 лет спустя», приуроченный к десятилетнему юбилею с момента выхода первой серии — в феврале 2024 года видео набрало более двух миллионов просмотров.
Актерский состав
Помимо абсолютно новых персонажей, в шоу вернутся и герои, давно знакомые поклонникам сериала.
- Влад Канопка — Андрей Кисляк (Кислый). Бывший игрок хоккейного клуба «Медведи» и новый тренер «Акул Политеха». Актер рассказал, что тренерская работа Кисляка будет во многом напоминать стиль Сергея Макеева (тренера «Медведей» в исполнении Дениса Никифорова). Иногда Кисляк даже будет говорить репликами своего наставника — таким образом авторы новой «Молодежки» выражают дань уважения герою Никифорова.
- Владимир Зайцев — Вадим Казанцев. Спортивный директор ХК «Медведи» из оригинального сериала.
- Игорь Огурцов — Семен Бакин (Сеня), вратарь «Медведей».
- Николай Добрынин — Николай Бакин, отец Сени.
- Иван Мулин — Антон Антипов (Антип), нападающий ХК «Медведи».
- Макар Запорожский — Дмитрий Щукин (Димон), вратарь «Медведей».
- Иван Жвакин — Александр Костров (Костер), нападающий ХК «Медведи».
Однако большинство персонажей 7-го сезона «Молодежки» — новые герои, еще не знакомые зрителям. По словам продюсера сериала Дмитрия Табарчука, они жизнерадостные и азартные, совмещают спортивные занятия с учебой и насыщенной личной жизнью. Пока неизвестны ни имена новых героев, ни то, чем конкретно они будут заниматься.
Какие еще актеры сыграют в сериале «Молодежка. Студенты»
- Даня Киселев («Слово пацана. Кровь на асфальте»);
- Егор Кирячок («Юность»);
- Артур Каспаров («Трудные подростки»);
- Алена Бабенко («Экипаж»);
- Никита Паршин («Саня, газуй!»);
- Вячеслав Паршин («Подростки»);
- Андрей Нестеренко («Последний министр»);
- Ангелина Поплавская («Дылды»);
- Екатерина Честина («Контакт»);
- Диана Милютина («Нежность»);
- Илья Лейбин («По зову сердца»);
- Максим Пушенков («Приказа умирать не было»).