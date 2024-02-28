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Сериал «Молодежка», 7-й сезон: дата выхода и все, что известно о продолжении

Один из заметных трендов последних лет — возвращение на экраны популярных телепроектов нулевых и десятых. В 2023 году зрители уже увидели продолжение «Папиных дочек» и новую главу из жизни семейства Букиных. Анонсировано и возвращение другого хита — сериала «Не родись красивой». Еще один громкий камбэк, которого стоит ждать в 2024 году — новый сезон сериала «Молодежка», выходившего на телеканале СТС с 2013 по 2019 год. «Лента.ру» рассказывает, когда состоится премьера 7-го сезона хоккейной мелодрамы, что известно о сюжете новой «Молодежки» и какие актеры вернутся к своим ролям в продолжении сериала.

Сериал «Молодежка», 7-й сезон: дата выхода и все, что известно о продолжении
© Lenta.ru

Основная информация

Дата выхода

О том, что сериал «Молодежка» получит новый сезон, стало известно в ноябре 2023 года — планы телеканала СТС на грядущий год раскрыли его руководители.

Продюсер «Молодежки» Федор Бондарчук отметил, что фанаты шоу ждали продолжения с 2019 года (тогда вышла последняя серия оригинального сериала) — они присылали письма с просьбой возродить проект.

«И теперь, спустя 10 лет с момента выхода первого сезона, мы рады объявить камбэк», — обрадовал поклонников спортивной драмы Бондарчук.

К работе над продолжением вернулся режиссер первых шести сезонов Андрей Головков, к нему присоединился Андрей Силкин, до этого работавший над сериалами «Плакса» и «Тетя Марта». Разработкой сценария вновь занялись Леонид Купридо, Александр Булынко и Сергей Олехник.

Название 7-го сезона стало известно 24 ноября 2023 года, когда в официальном сообществе СТС во «ВКонтакте» появилась фотография с обложкой сценария новой «Молодежки».

7-й сезон хоккейной мелодрамы будет называться «Молодежка. Студенты»

Съемки продолжения стартовали в январе 2024 года. Ожидается, что в зимнее время съемочная команда будет работать над интерьерными сценами — съемки на льду начнутся весной 2024-го. Параллельно со съемками актеры будут оттачивать спортивные навыки под руководством профессиональных хоккеистов.

Точная дата премьеры 7-го сезона «Молодежки» пока не известна. Ожидается, что проект выйдет в эфир в конце 2024 года

Новый сезон сериала будет состоять из 16 эпизодов. Хронометраж серий пока не уточняется.

Сюжет

Создатели сериала говорят о 7-м сезоне не как о продолжении истории или перезапуске, а как о камбэке проекта. В центре сюжета окажутся как новые, так и знакомые фанатам оригинальной «Молодежки» герои.

В сериале «Молодежка. Студенты» события развернутся вокруг новой молодежной хоккейной команды — на смену «Медведям» придут «Акулы»

По сюжету, команда «Акулы Политеха», играющая в Студенческой хоккейной лиге, находится на грани расформирования. В вуз приходит Вадим Казанцев (Владимир Зайцев), который собирается сделать «Акул» лучшей командой лиги — это должно поднять институт в рейтинге учебных заведений.

На место тренера команды Зайцев приглашает Андрея Кисляка (Влад Канопка), который раньше играл за «Медведей». Чтобы Кисляк смог добиться результатов, ему придется сильно измениться — найти общий язык с молодыми спортсменами может быть крайне непросто.

Режиссер сериала «Молодежка. Студенты» Андрей Головков рассказал, что общая стилистика шоу останется неизменной — создатели нового сезона постараются сохранить настроение, которое так полюбилось фанатам оригинальной «Молодежки».

Однако в новом сезоне будет одно существенное отличие — если раньше герои сериала профессионально играли в хоккей, то в этот раз зрители увидят историю студентов одного института.

Будет больше интересных линий и историй в университете, общежитии, в кругу друзей и родителей. Такой взрывной молодежный коктейль Андрей Головков режиссер сериала «Молодежка. Студенты»

О чем был оригинальный сериал «Молодежка»

Первый сезон «Молодежки» вышел на экраны в 2013 году — за последующие шесть лет зрители увидели 260 серий (6 сезонов), которые рассказывали о пути хоккейного клуба «Медведи». Новый тренер команды Сергей Макеев (Денис Никифоров) должен был собрать сплоченный коллектив из отдельных игроков, научить молодых спортсменов работать слаженно и уважать друг друга. В 2017 году состоялась премьера сериала «Молодежка. Взрослая жизнь», в котором повзрослевшие герои играли за команду «Бурые медведи».

Параллельно с успехами и неудачами на льду у каждого молодого хоккеиста активно развивалась личная жизнь — спортсмены знакомились с девушками, влюблялись и расставались. К финалу сериала многие любовные линии завершились свадьбами: всего за шесть сезонов их было сыграно девять.

777 поцелуев показали на экране за шесть сезонов «Молодежки»

У сериала большое число наград: например, в 2014 году шоу получило народную премию «Жорж» как лучший российский сериал года, а в 2017 году удостоилось премии «ТЭФИ» в аналогичной номинации.

Финальный эпизод шестого сезона вышел 14 февраля 2019 года. Осенью 2023 года зрители увидели специальный выпуск «Молодежка 10 лет спустя», приуроченный к десятилетнему юбилею с момента выхода первой серии — в феврале 2024 года видео набрало более двух миллионов просмотров.

Актерский состав

Помимо абсолютно новых персонажей, в шоу вернутся и герои, давно знакомые поклонникам сериала.

Какие актеры из оригинальной «Молодежки» появятся в 7-м сезоне
  • Влад Канопка — Андрей Кисляк (Кислый). Бывший игрок хоккейного клуба «Медведи» и новый тренер «Акул Политеха». Актер рассказал, что тренерская работа Кисляка будет во многом напоминать стиль Сергея Макеева (тренера «Медведей» в исполнении Дениса Никифорова). Иногда Кисляк даже будет говорить репликами своего наставника — таким образом авторы новой «Молодежки» выражают дань уважения герою Никифорова.
  • Владимир Зайцев — Вадим Казанцев. Спортивный директор ХК «Медведи» из оригинального сериала.
  • Игорь Огурцов — Семен Бакин (Сеня), вратарь «Медведей».
  • Николай Добрынин — Николай Бакин, отец Сени.
  • Иван Мулин — Антон Антипов (Антип), нападающий ХК «Медведи».
  • Макар Запорожский — Дмитрий Щукин (Димон), вратарь «Медведей».
  • Иван ЖвакинАлександр Костров (Костер), нападающий ХК «Медведи».

Однако большинство персонажей 7-го сезона «Молодежки» — новые герои, еще не знакомые зрителям. По словам продюсера сериала Дмитрия Табарчука, они жизнерадостные и азартные, совмещают спортивные занятия с учебой и насыщенной личной жизнью. Пока неизвестны ни имена новых героев, ни то, чем конкретно они будут заниматься.

Какие еще актеры сыграют в сериале «Молодежка. Студенты»

  • Даня Киселев («Слово пацана. Кровь на асфальте»);
  • Егор Кирячок («Юность»);
  • Артур Каспаров («Трудные подростки»);
  • Алена Бабенко («Экипаж»);
  • Никита Паршин («Саня, газуй!»);
  • Вячеслав Паршин («Подростки»);
  • Андрей Нестеренко («Последний министр»);
  • Ангелина Поплавская («Дылды»);
  • Екатерина Честина («Контакт»);
  • Диана Милютина («Нежность»);
  • Илья Лейбин («По зову сердца»);
  • Максим Пушенков («Приказа умирать не было»).
Фильмы и сериалы
Видео
Медведи
Медведь
Контакт
Плакса
Папина дочка
Нежность
Экипаж
Никита Паршин
Сергей Олехник
Александр Булынко
Александр Костров
Диана Милютина
Леонид Купридо
Андрей Головков
Сергей Макеев
Антон Антипов
Иван Жвакин
Игорь Огурцов
Влад Канопка
Макар Запорожский
Владимир Зайцев
Андрей Силкин
Николай Добрынин
Денис Никифоров
Федор Бондарчук
Андрей Нестеренко