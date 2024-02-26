Фильм «Мадам Паутина» не смог обойти запуск провального «Морбиуса»

По итогам второй недели проката фильм «Мадам Паутина» заработал в США ещё $ 6 млн, достигнув общей отметки в $ 35 млн в домашнем прокате. Картина с Дакотой Джонсон не смогла опередить запуск «Морбиуса» — лента с Джаредом Лето стартовала с $ 39 млн.

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Интересно, что общие сборы «Мадам Паутины» составляют $ 77 млн — это примерно на $ 7 млн меньше первых результатов «Морбиуса» в 2022 году. Учитывая бюджет в $ 100 млн и комиссию кинотеатров в размере от 50%, фильму нужно собрать как минимум $ 200 млн для окупаемости, что сейчас выглядит практически недостижимым результатом.