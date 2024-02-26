Число атак ботов на российские онлайн-кинотеатры выросло на треть

В январе этого года количество бот-атак на российские онлайн-кинотеатры увеличилось на 30% год к году. Пираты применяют ботов для создания нелегальных копий фильмов и сериалов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные IT-компании Servicepipe.

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Боты заходят на сайты площадок под видом обычных пользователей и делают записи экрана при просмотрах фильмов. Они способны обойти блокировки и доказать, что являются человеком. Также боты крадут аккаунты: методом подбора логина и пароля воссоздают данные пользователя и заходят в аккаунт с оплаченной подпиской.

Ещё один вектор атак — массовая регистрация новых аккаунтов с оплатой подписки с использованием украденных данных чужих платёжных карт.

По словам экспертов, активность ботов может привести к простою онлайн-кинотеатра. Это может спровоцировать отток клиентов и грозить компании репутационным ущербом.