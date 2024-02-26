На продюсеров фильма об Уитни Хьюстон подали в суд из‑за неуплаты сборов за ее музыку

Sony Music Entertainment подала в суд на продюсеров биографического фильма «Уитни Хьюстон. Потанцуйте со мной», передает Music Business Worldwide.

© nsn.fm

Компания, контролирующая музыкальный каталог Уитни Хьюстон, утверждает, что продюсеры заключили соглашение об использовании в фильме более 20 песен. Однако выплаты за них не поступали с июля 2023 года.

Теперь Sony требует возместить ущерб в размере около 3,6 миллиона долларов. Иск подан против компаний Anthem Films, NYBO Productions и Black Label Media.