В РФ прокатные удостоверения на фильмы будут выдавать в электронном виде

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении прокатных удостоверений на фильмы в электронном виде. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Изменения внесены в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ". Как пояснял ранее член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Петр Тултаев, теперь вместо оформления бумажных документов с целью выдачи цифровых прокатных удостоверений в государственном регистре фильмов будет оформляться соответствующая запись, а электронная выписка из госреестра будет служить в качестве удостоверения национального фильма.

Отказ в выдаче удостоверения, отзыв и внесение в него изменений также будут оформляться записью в госрегистре фильмов. Там же будет фиксироваться получение, продление и аннулирование статуса национального фильма. Информация о выданных удостоверениях будет общедоступной и размещена на сайте Минкультуры России.

Закон вводит понятия "прокатное удостоверение на фильм" и "удостоверение национального фильма". Также документ предусматривает, что субтитры и тифлокомментарий к фильму должны предоставлять его производитель или иной правообладатель.