Red Pepper Film работает над документальным фильмом о балете «Сказки Перро»

«Мы любим Екатеринбург, мы ходим в оперный театр. Поэтому для нас не стояло вопроса снимать или не снимать. Мы с большой любовью делаем документальный фильм про работу над спектаклем. Ходим по площадке, как маленькие дети, которых пустили за кулисы и которым показали, как же устроена сказка», — объяснила исполнительный продюсер Red Pepper Film Яна Шмайлова.