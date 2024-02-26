Опубликованы постеры фильма «Онегин» с главными героями экранизации Александра Пушкина
Кинокомпания «Атмосфера кино» представила персонажные постеры фильма «Онегин» с главными героями саги. Экранизация классического произведения Александра Сергеевича Пушкина расскажет о скучающем аристократе, занимающемся самокопанием и за любовью к себе вовремя не разглядевшем настоящую любовь.
Зарецкий — Алексей Гришин
«АТМОСФЕРА КИНО»
Владимир Ленский — Денис Прытков
«АТМОСФЕРА КИНО»
Ольга Ларина — Татьяна Сабинова
«АТМОСФЕРА КИНО»
Евгений Онегин — Виктор Добронравов
«АТМОСФЕРА КИНО»
Прасковья Ларина — Алёна Хмельницкая
«АТМОСФЕРА КИНО»
Рассказчик — Владимир Вдовиченков
«АТМОСФЕРА КИНО»
Татьяна Ларина — Елизавета Моряк
«АТМОСФЕРА КИНО»
Режиссёром картины выступил Сарик Андреасян. Сценарий написал Алексей Гравицкий, работавший над картиной «На солнце, вдоль рядов кукурузы». Премьера ленты состоится уже 7 марта во всех кинотеатрах страны.
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