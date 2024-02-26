Опубликованы постеры фильма «Онегин» с главными героями экранизации Александра Пушкина

Кинокомпания «Атмосфера кино» представила персонажные постеры фильма «Онегин» с главными героями саги. Экранизация классического произведения Александра Сергеевича Пушкина расскажет о скучающем аристократе, занимающемся самокопанием и за любовью к себе вовремя не разглядевшем настоящую любовь.