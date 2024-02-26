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Опубликованы постеры фильма «Онегин» с главными героями экранизации Александра Пушкина

Кинокомпания «Атмосфера кино» представила персонажные постеры фильма «Онегин» с главными героями саги. Экранизация классического произведения Александра Сергеевича Пушкина расскажет о скучающем аристократе, занимающемся самокопанием и за любовью к себе вовремя не разглядевшем настоящую любовь.

Опубликованы постеры фильма «Онегин» с главными героями экранизации Александра Пушкина
© Чемпионат.com

Зарецкий — Алексей Гришин

«АТМОСФЕРА КИНО»

Владимир Ленский — Денис Прытков

«АТМОСФЕРА КИНО»

Ольга Ларина — Татьяна Сабинова

«АТМОСФЕРА КИНО»

Евгений Онегин — Виктор Добронравов

«АТМОСФЕРА КИНО»

Прасковья Ларина — Алёна Хмельницкая

«АТМОСФЕРА КИНО»

Рассказчик — Владимир Вдовиченков

«АТМОСФЕРА КИНО»

Татьяна Ларина — Елизавета Моряк

«АТМОСФЕРА КИНО»

Режиссёром картины выступил Сарик Андреасян. Сценарий написал Алексей Гравицкий, работавший над картиной «На солнце, вдоль рядов кукурузы». Премьера ленты состоится уже 7 марта во всех кинотеатрах страны.

Фильмы и сериалы
Елизавета Моряк
Алексей Гравицкий
Евгений Онегин
Татьяна Ларина
Алена Хмельницкая
Виктор Добронравов
Ольга Ларина
Сарик Андреасян
Владимир Вдовиченков
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