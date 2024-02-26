Британским детям рекомендовали не смотреть «Мэри Поппинс» без родителей

Возрастной рейтинг фильма «Мэри Поппинс» (1964) в Великобритании был повышен до PG, поскольку в нем содержится «дискриминационная лексика», передает Daily Mail. Это означает, что детям рекомендуется смотреть картину в присутствии родителей.

© Кадр из фильма «Мэри Поппинс» (1964)

Повышение классификации ленты связана с тем, что там несколько раз звучит слово «готтентоты». Этот термин исторически использовался европейцами для обозначения группы кочевых пастухов в Южной Африке, но теперь считается расово оскорбительным. В частности, когда в фильме танцуют трубочисты с черными от сажи лицами, адмирал Бум восклицает, что на его корабль нападают готтентоты.

Из нашего исследования расизма и дискриминации мы понимаем, что ключевой проблемой для родителей является риск подвергнуть детей дискриминационному высказыванию или поведению, которое может их расстроить или заставить повторить, не осознавая потенциального правонарушения, — пояснили в BBFC.