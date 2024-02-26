Какие улицы в ЦАО часто снимали в советских фильмах

Экскурсоводы рассказали об улицах в Центральном административном округе столице, знакомых многим по советским фильмам.

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Так, несколько кадров кинокартины «Сердца четырех» сняли вблизи Нескучного сада. Сегодня Ленинский проспект во многом изменился, отметили на сайте мэра Москвы. Например, теперь на улице нет телефонных будок.

А в фильме «В шесть часов вечера после войны» показали Кремль, Красную площадь и Каменный мост. Их общий вид остается прежним, однако облик периодически меняется и обновляется.

Фильм «Третья Мещанская» стал очень популярным в 1920 годы. Название отсылало к реальной столичной улице. В городе в то время номерных Мещанских улиц было четыре.