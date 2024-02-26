Москва на экранах, или Какие улицы в ЦАО часто снимали в советских фильмах
Экскурсоводы рассказали об улицах в Центральном административном округе столице, знакомых многим по советским фильмам.
Так, несколько кадров кинокартины «Сердца четырех» сняли вблизи Нескучного сада. Сегодня Ленинский проспект во многом изменился, отметили на сайте мэра Москвы. Например, теперь на улице нет телефонных будок.
А в фильме «В шесть часов вечера после войны» показали Кремль, Красную площадь и Каменный мост. Их общий вид остается прежним, однако облик периодически меняется и обновляется.
Фильм «Третья Мещанская» стал очень популярным в 1920 годы. Название отсылало к реальной столичной улице. В городе в то время номерных Мещанских улиц было четыре.
В киноленте «Гостья из будущего» ученик 6 «В» класса Коля Герасимов бежал от космических пиратов в сторону улицы Качалова, которая сейчас стала Малой Никитской. Его школа также существуют в реальности.
Москва на экранах, или Какие улицы в ЦАО часто снимали в советских фильмах