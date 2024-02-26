Вышел трейлер фильма «Гении» — драмы со звездой «Игры престолов» Эйданом Гилленом

Кинокомпания «Экспонента» представила дублированный трейлер драмы Dance First, который выйдет в российском прокате под названием «Гении». Премьера картины в России состоится уже 4 апреля.

Видео доступно на YouTube-канале Exponenta Film. Права на видео принадлежат «Экспоненте».

Фильм «Гении» расскажет историю ирландского писателя и лауреата Нобелевской премии Сэмюэля Беккета. Картина сфокусируется в том числе на знакомстве и противостоянии классика литературы с другим авторитетным автором — Джеймсом Джойсом.