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Вышел трейлер фильма «Гении» — драмы со звездой «Игры престолов» Эйданом Гилленом

Кинокомпания «Экспонента» представила дублированный трейлер драмы Dance First, который выйдет в российском прокате под названием «Гении». Премьера картины в России состоится уже 4 апреля.

Вышел трейлер фильма «Гении» — драмы со звездой «Игры престолов» Эйданом Гилленом
© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Exponenta Film. Права на видео принадлежат «Экспоненте».

https://youtu.be/Roy2O-6lUmM

Фильм «Гении» расскажет историю ирландского писателя и лауреата Нобелевской премии Сэмюэля Беккета. Картина сфокусируется в том числе на знакомстве и противостоянии классика литературы с другим авторитетным автором — Джеймсом Джойсом.

Главные роли в фильме исполнили Гэбриел Бирн («Викинги») и Эйдан Гиллен (Мизинец из «Игры престолов»). Режиссёром картины выступил Джеймс Марш, известный по «Вселенной Стивена Хокинга» и мини-сериалу «Однажды ночью».

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