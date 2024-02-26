В российских кинотеатрах вышел фильм «‎Идеальные друзья»‎

В оригинале посетившие наши экраны "Идеальные друзья" - "черная комедия" из Великобритании - называются The Trouble with Jessica. Кроме хлопот с Джессикой, там будет еще много проблем, прямо сформулированных в разделяющих "главы" титрах-отбивках. Будет над чем посмеяться, чему устрашиться и над чем задуматься. На мировых экранах давно не являлись фильмы, драматургия которых была бы равна блистательной театральной пьесе: ход событий быстр, и куда все придет, как и в нашей непредсказуемой жизни, угадать невозможно.

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Хотя в драматургии новинки соблюдены все три единства классицизма: единство места, времени и действия, хотя временами кажется, что мы смотрим фильм, снятый Фрэнком Капрой в содружестве с Альфредом Хичкоком, - драйв картины остро современен: здесь все на грани фола.

Семейная пара Том (Алан Тьюдик) и Сара (Ширли Хендерсон) устраивают ужин для своих давних верных друзей. Ужин этот должен стать грустным прощанием с их уютным лондонским домом: что-то резко изменилось в их финансовом состоянии, и, чтобы остаться на плаву, они вынуждены дом продать. На ужин приходит адвокат Ричард (Руфус Сьюэлл) с его любимой женой Бет (Оливия Уильямс), прихватив в собой Джессику (чувственная Индира Варма) - сочинительницу нашумевшего автобиографического бестселлера о ее бурной "никчемной жизни". За ужином идет милая светская беседа о закоренелых насильниках, которых защищает адвокат Ричард, и об их несчастных жертвах. Писательница Джессика остра на язык, склонна к провокационным репликам, и это очень быстро раскаляет обстановку. Авторы фильма все время как бы ненароком подбрасывают нам сведения, из которых мы узнаем о запутанных отношениях в этой компании - порционно, намек за намеком, деталь за деталью: взгляд, реплика, молчание, шепот, робкое дыханье... А потом случится то непоправимое, что грозит разрушить не только беспечность ужина, но и всю жизнь друзей, их планы, карьеры, будущее.

Роковую женщину Джессику найдут в саду мертвой. И главный шок для ее близких друзей - неужели она не могла найти более подходящее место для того, чтобы свести счеты со своей бурной жизнью?! Надо бы вызвать полицию, но хозяева дома энергично протестуют: кто же теперь купит эту виллу со столь дурной репутацией! Надо как-то исхитриться сделать вид, что все случилось у покойницы дома, - но как?! События ускорятся. Оказавшись в ловушке, идеальные друзья будут выплескивать все накопившееся за годы, шантажировать друг друга скелетами в шкафах, о которых, кроме них, никто не знает. На пороге будут нежданно являться разные люди - от любопытной въедливой соседки до бдительных, но охочих до сладостей полицейских. Явится и толстосум, собиравшийся купить этот дом, - между полетами в Дубаи ему приспичило именно сейчас лично проверить все интерьеры своих будущих владений от гостиной и спальни до коридоров и туалета. А застигнутые штормом участники ужина в отчаянном положении, они в стрессе, они не владеют собой и готовы грызть друг друга до полной гибели всерьез. Все происходящее в конечном итоге окажется для каждого их них суровым тестом на человечность. И будет много остроумных реплик, под корень рубящих устои современного как бы незыблемого общества, - к ним переводчики картины на русский язык добавили свою, на английском бессмысленную, а для нас почти актуальную: "Хорошее дело браком не назовут!".

В руках менее даровитых авторов такой фильм мог бы стать пошловатым гиньолем, единственное назначение которого - заманивать, изумлять и шокировать публику. Но авторы умны и талантливы, исполнители главных ролей виртуозны и демонстрируют лучшие качества британской актерской школы. Фильм постоянно балансирует на опасной грани, ни разу ее не пересекая и оставаясь по-своему изысканным, утонченным, даже виртуозным: за почти водевильными ситуациями проступают трагедии героев, тщательно скрываемые под стандартным лоском лондонского мидл-класса.

Временами кажется, что мы смотрим фильм, снятый Фрэнком Капрой в содружестве с Альфредом Хичкоком

Сценарий написал в соавторстве с Джеймсом Хэнделом режиссер фильма Мэтт Уинн, он же его композитор и исполнитель на фортепиано, он же подобрал роскошную музыку от Перселла до Баха в исполнении Swingle Singers, он же продюсер. Прежде он был известен как автор нескольких короткометражек и клаустрофобского триллера "Барахольщик". The Trouble with Jessica он снял под впечатлением от пережитой им аналогичной трагедии - возможно, поэтому ему удалось так тонко и точно разработать характеры персонажей, сформированные всей их прошлой жизнью, в одночасье подвергшейся жестокой ревизии.