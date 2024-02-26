Фильмы из 28 стран войдут в конкурсную программу кинофестиваля "Циолковский"

Фильмы и программы из России и еще 27 стран, в том числе Индии, Китая, Греции, Великобритании, Франции, войдут в конкурсную программу Международного кинофестиваля "Циолковский", который состоится с 12 по 16 апреля в Калуге. Главными темами кинофорума станут герои космоса и 90-летие со дня рождения Юрия Гагарина, сообщила пресс-службе фестиваля.

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"МКФ "Циолковский" сохраняет формат международного киносмотра. В конкурсную программу войдут фильмы из 28 стран - России, Ирана, Индии, Китая, Бразилии, Греции, Великобритании, Румынии, Турции, Франции и других. Полная программа фестиваля будет объявлена 15 марта", - говорится в сообщении.

Фестиваль посвятят героям космоса и 90-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина, которое будет отмечаться в 2024 году.

"Мы стремимся сохранять и передавать будущим поколениям память о великих достижениях нашей страны в области освоения космоса. Пусть пятый Международный кинофестиваль "Циолковский" станет ярким событием, отражающим всю грандиозность этого великого подвига", - приводит пресс-служба слова президента кинофестиваля, народного артиста РФ Игоря Угольникова.

Отмечается, что основной площадкой проведения кинофестиваля остается музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского. Показы фильмов и другие мероприятия также пройдут в Инновационном культурном центре, Доме народного творчества и кино "Центральный", областной научной библиотеке им. В. Г. Белинского и ряде других учреждений. В рамках фестиваля проведут конкурсы игровых, документальных, анимационных и полнокупольных фильмов, главный приз - Гран-при "Циолковский".