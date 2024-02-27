Кинокритик предрек успех новому фильму о смешной англичанке Бриджит Джонс

Новый фильм о журналистке Бриджит Джонс будет популярным, рассказал NEWS.ru кинокритик Давид Шнейдеров. По его словам, секрет успеха — в самой идее картины, которая заключается в реализации всех девичьих желаний. Кинокритик убежден, что режиссеры продолжат снимать фильмы о Бриджит Джонс, главное, чтобы «сценаристы не подкачали».

© globallookpress

Фильм о Бриджит Джонс будет популярен. Вполне вероятно, что после выхода четвертой части будет еще пятая, и шестая, и седьмая. Главное, чтобы не подкачали сценаристы. Секрет успеха заключается в самой идее картины — реализации всех девичьих грез и мечтаний, — рассказал Шнейдеров.

Как сообщает британское издание Mail on Sunday, съемки нового фильма о Бриджит Джонс начнутся в мае 2024 года. Двукратная лауреатка «Оскара» Рене Зеллвегер в четвертый раз сыграет главную героиню. В картине также снимутся Хью Грант и Колин Ферт.