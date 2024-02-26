$92.63-0.12100.18-0.26
Войти в почту

Рене Зеллвегер снова сыграет Бриджит Джонс

Актриса Рене Зеллвегер снова сыграет журналистку Бриджит Джонс в четвертом фильме о героине. Об этом сообщает Independent.

Актриса Рене Зеллвегер в четвертый раз вернется к роли Бриджит Джонс
© globallookpress

Съемки новой «Бриджит Джонс» начнутся в мае, через 23 года после выхода первой из серии романтических комедий.

Предположительно, к своим ролям также вернутся Колин Ферт и Хью Грант.

В основу сюжета ляжет книга Хелен Филдинг «Бриджит Джонс: Без ума от парня», вышедшая в 2013 году и рассказывающая о героине, в 51 год воспитывающей двоих детей в одиночку и исследующей мир онлайн-знакомств.

«Бриджит вернулась и готова покорять Лондон. Зеллвегер рада вернуться к роли, ведь она так любит свою героиню», — рассказал инсайдер.

Предыдущий фильм франшизы, «Бриджит Джонс 3» о попытках главной героини стать матерью, вышел восемь лет назад.

В апреле 2023 года Тони Коллетт призналась, что должна была сыграть в «Дневнике Бриджет Джонс» вместо Рене Зеллвегер.

Фильмы и сериалы
Дневник Бриджет Джонс
Бриджит Джонс 3
Тони Коллетт
Хелен Филдинг
Хью Грант
Колин Ферт
Рене Зеллвегер
Бриджит Джонс
Главное из мира кино
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости