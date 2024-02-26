Актриса Рене Зеллвегер в четвертый раз вернется к роли Бриджит Джонс

Актриса Рене Зеллвегер снова сыграет журналистку Бриджит Джонс в четвертом фильме о героине. Об этом сообщает Independent.

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Съемки новой «Бриджит Джонс» начнутся в мае, через 23 года после выхода первой из серии романтических комедий.

Предположительно, к своим ролям также вернутся Колин Ферт и Хью Грант.

В основу сюжета ляжет книга Хелен Филдинг «Бриджит Джонс: Без ума от парня», вышедшая в 2013 году и рассказывающая о героине, в 51 год воспитывающей двоих детей в одиночку и исследующей мир онлайн-знакомств.

«Бриджит вернулась и готова покорять Лондон. Зеллвегер рада вернуться к роли, ведь она так любит свою героиню», — рассказал инсайдер.

Предыдущий фильм франшизы, «Бриджит Джонс 3» о попытках главной героини стать матерью, вышел восемь лет назад.