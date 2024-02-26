В кинотеатрах покажут документальный фильм о российской Арктике

В российский прокат выходит фильм «Из Арктики». Его покажут в кинотеатрах с 29 февраля, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Greenworks.

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Документальная картина режиссера и этнографа Леонида Круглова рассказывает об исследованиях российской Арктики. Создателям удалось посетить самые труднодоступные архипелаги: Землю Франца Иосифа, Новую и Северную Земли, острова Ушакова и Врангеля. В фильме зрители пройдут по маршрутам северной экспедиции XVII века и увидят обитателей края земли, таких как белые медведи и нарвалы.

Работа над лентой шла пять лет, в ней приняли участие 1,1 тысячи человек, в том числе моряки и ученые. Отмечается, что музыку к кинокартине написал советский и российский композитор Алексей Рыбников — автор рок-оперы «Юнона и Авось».