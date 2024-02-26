О соперничестве Coca-Cola и Pepsi снимут фильм

Кинокомпания Sony Pictures снимет фильм о конкуренции между двумя корпорациями — Coca-Cola и Pepsi — в середине 80-х годов. Об этом пишет Deadline.
Картина получила название Cola Wars («Войны Колы»). По данным издания, Sony приобрела права на экранизацию проекта за сумму, превышающую миллион долларов. Сценаристами фильма выступят Джейсон Шуман и Бен Квин.
Ранее стало известно, что о каждом из четырех участников британской рок-группы The Beatles снимут биографический фильм. Режиссером картин выступит Сэм Мендес («1917», «Красота по-американски»), а дистрибуцией лент займется компания Sony Pictures.
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