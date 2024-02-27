«Сериалы испортили кино». Режиссер «Дюны» Дени Вильнев о современном Голливуде

Режиссёр дилогии «Дюна», «Прибытия» и «Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильнёв поделился своим мнением о состоянии киноиндустрии в 2024 году. По мнению канадского постановщика, современные сериалы резко негативно повлияли на фильмы, введя в полный метр множество лишних диалогов.

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Вильнёв заявил, что настоящая сила кино заключается в изображении, а не в разговорах между его героями. В этом канадец обвиняет телевидение, которое сейчас переживает свою золотую эру.

Честно говоря, я ненавижу диалоги. Они предназначены для театра и телевидения. Я запоминаю фильмы не из-за хорошо написанных фраз, я запоминаю фильмы из-за мощного изображения. Меня вообще не интересует диалоги. Чистое изображение и звук — вот в чём сила кино, но сейчас это стало совсем неочевидным. Сериалы испортили кино.

Дени Вильнёв отметил, что лучшее кино для него то, которое поражает зрителя исключительно своей картинкой. Он и сам хотел бы снять фильм без единого диалога так, чтобы зрители даже не обратили на это внимание.