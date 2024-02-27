Завершились съемки сериала «Тайны Карениной» по книге Павла Басинского

Документальный сериал "Тайны Карениной" по книге Павла Басинского "Подлинная история Анны Карениной" обещает стать событием.

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Басинский известный писатель, обозреватель "РГ". По его произведениям кино снимается не впервые. Картина "История одного назначения" основана на фрагменте из книги "Лев Толстой. Бегство из рая", за которую он получил премию "Большая книга". Фильм был отмечен главными кинопремиями страны за сценарий, соавтором которого был Басинский.

Теперь другая его книга легла в основу сериала "Тайны Карениной". Сценарий он написал в соавторстве с Еленой Исаевой и Анной Шинкарецкой. Также Басинский - соведущий и эксперт проекта. Над сериалом работают сразу несколько крупных компаний. Это онлайн-кинотеатры Wink.ru и KION, «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева при поддержке Института развития интернета и участии агентства экранизаций «Снимайте это немедленно!».

Сериал снят в необычной форме: фильм внутри фильма. Зрители увидят съемочный павильон, где идет процесс экранизации романа "Анна Каренина". Из исполнителей, претендующих на роль Анны, собирается ее настоящий портрет. То же касается и других героев романа Толстого.

Автор идеи и креативный продюсер сериала - Анна Колчина, режиссер Иван Юдин. Шоураннер - Анастасия Корецкая. Именно она ответила на вопрос обозревателя "РГ" о том, почему так много действующих лиц в документальном сериале:

Павел Басинский очень интересно и со знанием дела описывает прототипов, которых использовал Толстой. Мы нашли артистов, похожих на прототипы Анны, и задались вопросом: какой была бы идеальная экранизация романа? Отношения и проблемы, которые заложены Львом Толстым в книге, мы предложили проанализировать не только экспертам, но артистам, пришедшим на кастинг. Отсюда и необычный формат проекта.

В каждой серии персонажи рассказывают свои истории. И становится понятно, почему их судьбы актуальны сегодня. Артистам обозначали условия, в которых они должны существовать. А дальше следовали неожиданные трактовки и импровизации. В сериал включены кусочки разных экранизаций романа. В сериале несколько Анн, Карениных, Стив, Долли и так далее. И все они подчеркивают особый метод письма Льва Николаевича и кинематографичность его образов.

"До сих пор спорят о мотивах поведения героев романа. Виновата ли Анна или ее довели, почему так себя вел Вронский. Наши герои и эксперты тоже озвучивают разные версии. И в итоге у нас получился увлекательный и необычный нон-фикшн нового формата и одновременно абсолютно зрительский", - подчеркнула Корецкая.

Дословно

Для вас предложение "Студии Видеопрокат" снять документальный сериал по вашей книге было неожиданностью?

Павел Басинский: Конечно. Мне и в голову не приходило, что из книги может получиться документально-игровой сериал. Тем более что меня пригласят в проект в качестве сценариста. У меня есть опыт работы в документальном и игровом кино, но профессиональным сценаристом я себя не считаю. Сценарий - очень сложное искусство. Это особый образ мышления, не похожий на писательский. Роман или биографию ты пишешь один, а в создании кино участвует много людей. Тут другая ответственность, но и другой "драйв": ты создаешь основу для сложного и длительного кинопроизводства. Поэтому я пригласил в сосценаристы Елену Исаеву, очень талантливого поэта и драматурга. Мы с ней давно дружим, так что работалось легко. Собственно главную часть работы делала она, я выступал больше в качестве консультанта. Работали и с ней, и с продюсерами онлайн. Такие нынче времена.

Чем все-таки вас зацепил проект?

Павел Басинский: Такая форма и такое переосмысление книги было задумано креативным продюсером проекта - Анной Колчиной, это ее концепция. Она подключила к проекту режиссера Ивана Юдина (он, в частности, был режиссером документального фильма "Бондарчук Battle"), который подхватил идею, и мы договорились, что я сыграю самого себя. Фильм плотно привязан к моей книге, так что персонаж-автор в нем вполне естественен.

Я никогда не снимался в кино... Хотя вру, один раз - в каком-то дурацком фильме в 90-е годы в массовке. Позвонил друг: "Хочешь бесплатно поесть и выпить в ресторане?" - "Конечно", - сказал я. И мы большим кругом друзей и знакомых из литературной тусовки снимались в массовой сцене, где мы реально ели и пили в ресторане, изображая его клиентов. Удивило, что вся еда, напитки - были настоящие!

Если честно, сняться в кино не то чтобы мечта, но такая мысль меня грела. Так что согласился я сразу. Хотя, по правде говоря, боюсь увидеть себя самого в сериале.

Чем запомнились эти дни на съемочной площадке?

Павел Басинский: На съемках "Карениной" я должен был, сидя на стуле, отвечать на вопросы режиссера. Вопросов в кадре не будет, как бы мой монолог смонтируют. Съемки длились два дня по шесть часов с перерывом на обед, который готовила выездная кухня. Павильон находился на шестом этаже, но не наверху, а внизу. Никогда не видел такого глубокого "подвального" помещения! Для меня купили новые костюм и ботинки. Со мной работали костюмер и гример. Не скрою, это было приятно.