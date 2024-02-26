Зрелищное кино с супергероями: семь фильмов для вечернего просмотра

Герои — какие они? Обычные люди, как и все или все же чем-то отличаются? Точного ответа на этот вопрос нет, но зато есть подборка отличных фильмов про супергероев, которые помогут весело скоротать вечер.

© Кадр из фильма "Отчанные мстители"

«Отчаянные мстители»

Фестивальный блокбастер совместного производства Бельгии и Италии расскажет про цирковых артистов со сверхспособностями и их фееричном противостоянии злу.

Действие происходит в Европе во времена Второй мировой войны. Четверо циркачей, наделённых волшебными силами, решают покинуть Рим и отправиться в Америку. Но их планы меняются, когда без вести пропадает их друг и менеджер Израиль. Поиски приводят компанию к немецкому цирку, которым руководит пианист и ясновидящий — герр Франц. Он ставит эксперименты над людьми с суперсилами, чтобы уничтожить тех, кто может разрушить его планы.

«Судья Дредд»

О легендарном супергерое судье Дредде был снят фильм со Сильвестром Сталлоне, который провалился в прокате, но заручился большой фанатской любовью. Настолько, что о Дредде продолжили снимать фильмы, и версию, которую мы предлагаем посмотреть, сняли в 2012 году.

Из-за анархических беспорядков в мире был введен институт Судей — универсальных полицейских, а по совместительству и прокуроров, которые упростили бы весь процесс задержания, следствия и судебных тяжб. Но бандиты опасаются лишь одного — встречи с легендарным Судьёй Дреддом. Супергерой бросает вызов беспорядку.

«Брахмастра, часть 1. Шива»

Свое супергеройское кино есть и в Болливуде, не менее могущественной киноимперии, чем Голливуд. И основано оно на индуистской мифологии. В первом фильме индийской киновселенной Astraverse роли сыграли звёзды Болливуда Шах Рукх Кхан и Амитабх Баччан.

Простой парень по имени Шива работает диджеем в Мумбаи и помогает приюту, в котором вырос. Однажды Шива встречает девушку мечты, но свидание прерывает загадочное видение: два незнакомца с суперспособностями напали на известного учёного, чтобы забрать часть Брахмастры, божественного оружия невероятной силы. Теперь Шива знает, где хранится второй фрагмент Брахмастры, и до него нужно добраться быстрее злодеев.

«Академия супергероев»

Экшн-комедию, по антуражу напоминающую фильмы семидесятых, снял режиссер Джон МакДональд.

В 1960 году профессор Рукус Мандулбаум изобрел устройство «Титан», которое позволяет его обладателям получить сверхспособность. Рукус дарит по «Титану» трем бедолагам, которым не повезло в жизни, и создает из них необычную семью супергероев. Но со временем коммерческая семья распалась, и Рукус, как ни в чем не бывало, просто заменил ее новыми людьми. Два десятилетия спустя двое ребят из первого состава хотят вернуть свои «Титаны» любой ценой, даже если для этого придется ограбить их благодетеля.

«Гундала. Сын молнии»

Свой супергеройский экшн снимают и в азиатской части света — в Индонезии, где льют тропические ливни.

Санчак рос в обычной рабочей семье, спутниками его жизни с детства были бедность и бесправие. После того, как его отец погиб во время протестов, а мать уехала на заработки, мальчик потерял свой дом и отправился скитаться. Злые улицы научили его: каждый сам за себя, но мысли о произволе богатых и неравенстве не давали ему покоя. Когда во время очередной драки повзрослевший Санчак открывает в себе суперсилу, он решает, что народу нужен свой герой, и бросает вызов криминальному боссу Пенкгору.

«Пипец»

Комедийный боевик Мэтью Вона, режиссера нескольких фильмов из популярной британской франшизы Kingsman, стал «прорывом года» на престижной премии MTV.

Школьник Дэйв Лизевски, который, надев в костюм супергероя, пытается бороться с преступниками, хотя не обладает для этого никакими способностями. А параллельно два персонажа —11-летняя девочка, которая громит гангстеров мечом, и сам сын гангстера, — пытаются выяснить личность Дэйва. Как ни странно, этой необычной компании удается действительно пошатнуть преступность в городке.

«Супербобровы»

И наконец — российские супергерои. Семья Бобровых из южного российского городка, устав от бедного существования, однажды привлекает к себе высшие силы, и каждый из ее членов становится супергероем. Вместе они, становясь уже бандой, бросают вызов коррупционному устройству общества.