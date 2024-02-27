«Валенсия» запретила съемки для документалки Netflix о Винисиусе на матче с «Реалом»

По информации Relevo, изначально Netflix согласовал с «Валенсией» съемки во время матча с «Реалом» на «Месталье» 2 марта. Однако после обсуждения всех деталей и оформления аккредитации клуб запретил съемки на стадионе. Сообщается, что в «Валенсии» не видят выгоды от съемок фильма на «Месталье». Кроме того, в клубе считают, что фильм «выставит команду в плохом свете, что бы ни произошло». Ла Лига, в свою очередь, поддержала решение «Валенсии».