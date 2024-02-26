«1993» и «За нас с вами»: Шнейдеров назвал фаворитов кинопремии «Ника»

«Я принимаю участие в премии «Ника», я член академии. Сложно говорить о том, какой фильм победит, ведь академиков несколько сотен. Сегодня как раз заполнял анкеты. Мне кажется, шанс на победу есть у «1993», у «За нас с вами» Андрея Смирнова. Вообще, там очень много достойных фильмов, я так и не могу сказать, кто именно победит», - сказал собеседник НСН.