Историк о новом сериале "Союз спасения". Что понравилось и что разочаровало в первой серии

Серия 1. "Теперь возможно всё"

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Первые же кадры фильма, безостановочно и сильно затягивая зрителя в водоворот последующих событий, формируют эмоциональный настрой и предвосхищают грядущую трагедию. Петербургское наводнение 1824 года снято мастерски и профессионально. Вспоминается пушкинский "Медный всадник"

…воды вдруг

Втекли в подземные подвалы,

К решеткам хлынули каналы,

И всплыл Петрополь как тритон,

По пояс в воду погружен.

Осада! приступ! злые волны,

Как воры, лезут в окна. Челны

С разбега стекла бьют кормой.

Веришь в реальность происходящего, сожалеешь, что смотришь фильм на экране телевизора, а не на широкоформатном экране кинотеатра, - и с первых же минут просмотра понимаешь: ничем хорошим эта история не закончится. Предыдущее сильное наводнение было в 1777-м - в год рождения правящего государя. Новое, более сильное наводнение 1824-го как бы подводит предварительный итог под его жизнью и царствованием. Итог неутешителен. Грустные глаза императора Александра I, наблюдающего за петербургским наводнением из окна Зимнего дворца, убеждают внимательного зрителя в справедливости первого эмоционального впечатления. Таков пролог фильма - он прекрасен.

Происходит перебивка ритма. Мы переносимся в Париж, взятый Русской императорской армией в марте 1814 года. Виктория! Поручик лейб-гвардии Семеновского полка Сергей Муравьев-Апостол, чье детство прошло в Париже, спешит с ящиком шампанского в руках на торжественное построение полка. По дороге встречает императора со свитой и без обиняков предлагает царю присоединиться к офицерам полка, шефом которого числится Александр I, и выпить вместе с ними шампанского за победу. Царь, хоть и отказывается от приглашения, к словам лейб-гвардейца относится благодушно и отклоняет предложение арестовать офицера. Теперь всё возможно!

Этот позитивный настрой создателей фильма захватывает столь сильно, что снисходительно смотришь на первую же замеченную историческую неточность. В толпе встречающих Сергея Муравьева-Апостола мы видим Артамона Муравьева, облаченного в униформу Ахтырского гусарского полка. Но кто, кроме нескольких военных историков, знает, что в день взятия Парижа Артамон Муравьев был штабс-капитаном Свиты Его Величества по квартирмейстерской части, а командиром ахтырцев станет лишь в декабре 1824-го, когда впервые наденет форму полка?! Не хочется придираться, поэтому с интересом смотришь фильм дальше.

Однако исторические огрехи на этой мелкой детали не заканчиваются. Волна неточностей накрывает с головой, смущает мою историческую совесть и заставляет сомневаться в профессионализме создателей сериала. Они явно стремятся уложить исторические факты в прокрустово ложе своей концепции, подробности которой в первой серии еще скрыты в тумане.

Восстание семеновцев, изображенное в фильме, не имеет ничего общего с исторической действительностью, зато служит наглядной визуализацией "русского бунта - бессмысленного и беспощадного". Перед нами художественный фильм, а не документальная хроника, поэтому можно было бы пройти и мимо этой вольности, но неточности продолжают множиться.

Михаил Бестужев-Рюмин был подпрапорщиком лейб-гвардии Семеновского полка, а не его офицером, поэтому в 1820 году не мог носить ни полковой офицерский мундир, ни усы, которые разрешались лишь в легкой кавалерии и казачьих частях.

Капитан лейб-гвардии Семеновского полка Сергей Трубецкой в момент восстания в Семеновском полку, случившегося в октябре 1820-го, не был в столице. С середины 1819-го и до сентября 1821 года он находился в продолжительном заграничном отпуске, а после раскассирования Семеновского полка переведен в лейб-гвардии Преображенский полк.

Не было в момент Семеновской истории в столице и Павла Пестеля, да и не носил он в это время роскошный адъютантский мундир гвардейского штаб-офицера. Он был в Бессарабии, где выполнял важное разведывательное задание. Долгожданные полковничьи эполеты Павел Пестель получит лишь в конце 1821 года.

Генерал-адъютант и генерал от инфантерии Алексей Григорьевич Щербатов не был генерал-губернатором в Киеве, а командовал 4-м пехотным корпусом. И никогда не существовало никакой княжны Анны Бельской, фрейлины императрицы Елизаветы Алексеевны и якобы племянницы князя Щербатова. Сергей Муравьев-Апостол любит княжну Бельскую и собирается к ней посвататься, но Семеновская история путает все карты.