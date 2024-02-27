В Ростове-на-Дону в декабре пройдет второй международный кинофестиваль "Линия фронта"

"Одна из задач нашего кинофестиваля - это открытие новых имен, новых талантов, дать возможность молодым патриотичным кинематографистам, операторам, режиссерам, сценаристам рассказать о себе, показать свои работы. И мы к этому открыты. То же самое касается и блогеров, тех, которые только начинают свой путь. Мы не будем смотреть на количество подписчиков, а будем смотреть на контент, на то, что он должен быть яркий, интересный, самобытный, оригинальный. Мы действительно и для всех телевизионных проектов со всех стран и очень хотим увидеть будущее телевидения на кинофестивале", - отметил собеседник агентства.