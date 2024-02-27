Съемки новой части «Мира Юрского периода» начнутся 31 июля

По информации на сайте Film & Television Industry Alliance (FTIA), съёмки новой части «Мира Юрского периода» стартуют 31 июля в Лос-Анджелесе. Сколько продлится производство, не сообщается.

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Постановщиком ленты якобы выступит режиссёр «Создателя» и «Изгоя-один» Гаррет Эдвардс. С ним до сих пор ведутся переговоры о работе над картиной. Ранее предполагалось, что пост режиссёра займёт Дэвид Литч, но переговоры с ним сорвались из-за неизвестных причин.

Новый фильм станет совершенно новым взглядом на франшизу и предложит свежую сюжетную линию. Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Джефф Голдблюм, Лора Дёрн и Сэм Нил не вернутся к своим ролям. Каст будет собран с нуля.