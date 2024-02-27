Кристофер Нолан не может выбросить из головы одну фразу из «Темного рыцаря»

Меня мучает строчка из «Тёмного рыцаря», и её даже писал не я. Её написал мой брат. Фраза вызвала наибольший отклик. В ней говорится: «Либо ты умираешь героем, либо живёшь достаточно долго, чтобы стать злодеем». Я прочитал это в его черновике и подумал: «Хорошо, оставлю её здесь — но я не знаю, что это значит. Действительно ли это так?» И тех пор как вышел этот фильм, фраза кажется всё правдивее и правдивее. В этой истории всё именно так.