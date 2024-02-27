Драма в девяностых: выходит фильм «1993»
2 марта на телеканале «Россия» выходит историческая драма «1993». Производством занималась кинокомпания Gate при поддержке Фонда кино.
Сюжет строится на фоне эпохи девяностых: времени больших надежд и больших потрясений. Всего несколько лет назад Виктор (Евгений Цыганов) запустил в космос луноход, а теперь работает в аварийной службе и чинит трубы в канализации. Его жена Лена (Екатерина Вилкова) трудится там же в роли диспетчера и мечтает о собственном бизнесе. Он и она оказываются по разные стороны баррикад. Через историю одной семьи пишется портрет целой страны.
Режиссером и автором сценария по мотивам романа Сергея Шаргунова «1993» выступил Александр Велединский, известный по картине «Географ глобус пропил».
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