Драма в девяностых: выходит фильм «1993»

Сюжет строится на фоне эпохи девяностых: времени больших надежд и больших потрясений. Всего несколько лет назад Виктор (Евгений Цыганов) запустил в космос луноход, а теперь работает в аварийной службе и чинит трубы в канализации. Его жена Лена (Екатерина Вилкова) трудится там же в роли диспетчера и мечтает о собственном бизнесе. Он и она оказываются по разные стороны баррикад. Через историю одной семьи пишется портрет целой страны.